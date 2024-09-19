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Карелова поделилась впечатлениями от презентации грин-вискозы "галиоцелл" - РИА Новости, 19.09.2024
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20:21 19.09.2024 (обновлено: 23:37 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/grin-viskoza-1973734381.html
Карелова поделилась впечатлениями от презентации грин-вискозы "галиоцелл"
Карелова поделилась впечатлениями от презентации грин-вискозы "галиоцелл" - РИА Новости, 19.09.2024
Карелова поделилась впечатлениями от презентации грин-вискозы "галиоцелл"
Разработчики грин-вискозы "галиоцелл" решают важнейшую для России задачу обеспечения сырьевой безопасности, заявила председатель Совета Евразийского женского... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:21
2024-09-19T23:37
экономика
технологии
россия
санкт-петербург
галина карелова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Разработчики грин-вискозы "галиоцелл" решают важнейшую для России задачу обеспечения сырьевой безопасности, заявила председатель Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ), сенатор РФ Галина Карелова. "Я впечатлена презентацией. Разработчики решают важнейшую для страны задачу обеспечения сырьевой безопасности. А это гарантия стабильности и возможность стратегического планирования в масштабах государства. Именно таким принципам соответствуют проекты Евразийского женского форума. От души желаю нашим женщинам удачи в реализации этого проекта", - сказала Карелова после осмотра презентации производства для нового вида сырья, разработанного участниками проекта Совета ЕЖФ "Женщины в легкой промышленности". Карелова объяснила, что грин-вискоза "галиоцелл" — это экологически чистое сырье, получаемое из возобновляемого древесного ресурса - целлюлозы. "Данное сырье будет использоваться при производстве компонентов и полуфабрикатов в разных отраслях промышленности: фармакологии, медицине, легкой промышленности и так далее", - подчеркнула политик, отметив, что такая технология уникальна, так как никто в мире пока не получает нити для производства тканей из товарной целлюлозы. Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября.
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экономика, технологии, россия, санкт-петербург, галина карелова
Экономика, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Галина Карелова
Карелова поделилась впечатлениями от презентации грин-вискозы "галиоцелл"

Сенатор Карелова: разработчики грин-вискозы "галиоцелл" решают важные для задачи

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкГалина Карелова (в центре) на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
Галина Карелова (в центре) на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Галина Карелова (в центре) на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Разработчики грин-вискозы "галиоцелл" решают важнейшую для России задачу обеспечения сырьевой безопасности, заявила председатель Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ), сенатор РФ Галина Карелова.
«
"Я впечатлена презентацией. Разработчики решают важнейшую для страны задачу обеспечения сырьевой безопасности. А это гарантия стабильности и возможность стратегического планирования в масштабах государства. Именно таким принципам соответствуют проекты Евразийского женского форума. От души желаю нашим женщинам удачи в реализации этого проекта", - сказала Карелова после осмотра презентации производства для нового вида сырья, разработанного участниками проекта Совета ЕЖФ "Женщины в легкой промышленности".
Карелова объяснила, что грин-вискоза "галиоцелл" — это экологически чистое сырье, получаемое из возобновляемого древесного ресурса - целлюлозы.
"Данное сырье будет использоваться при производстве компонентов и полуфабрикатов в разных отраслях промышленности: фармакологии, медицине, легкой промышленности и так далее", - подчеркнула политик, отметив, что такая технология уникальна, так как никто в мире пока не получает нити для производства тканей из товарной целлюлозы.
Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября.
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