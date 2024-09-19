https://ria.ru/20240919/grin-viskoza-1973734381.html

Карелова поделилась впечатлениями от презентации грин-вискозы "галиоцелл"

Карелова поделилась впечатлениями от презентации грин-вискозы "галиоцелл" - РИА Новости, 19.09.2024

Карелова поделилась впечатлениями от презентации грин-вискозы "галиоцелл"

Разработчики грин-вискозы "галиоцелл" решают важнейшую для России задачу обеспечения сырьевой безопасности, заявила председатель Совета Евразийского женского... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T20:21

2024-09-19T20:21

2024-09-19T23:37

экономика

технологии

россия

санкт-петербург

галина карелова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Разработчики грин-вискозы "галиоцелл" решают важнейшую для России задачу обеспечения сырьевой безопасности, заявила председатель Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ), сенатор РФ Галина Карелова. "Я впечатлена презентацией. Разработчики решают важнейшую для страны задачу обеспечения сырьевой безопасности. А это гарантия стабильности и возможность стратегического планирования в масштабах государства. Именно таким принципам соответствуют проекты Евразийского женского форума. От души желаю нашим женщинам удачи в реализации этого проекта", - сказала Карелова после осмотра презентации производства для нового вида сырья, разработанного участниками проекта Совета ЕЖФ "Женщины в легкой промышленности". Карелова объяснила, что грин-вискоза "галиоцелл" — это экологически чистое сырье, получаемое из возобновляемого древесного ресурса - целлюлозы. "Данное сырье будет использоваться при производстве компонентов и полуфабрикатов в разных отраслях промышленности: фармакологии, медицине, легкой промышленности и так далее", - подчеркнула политик, отметив, что такая технология уникальна, так как никто в мире пока не получает нити для производства тканей из товарной целлюлозы. Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября.

https://ria.ru/20240919/produktsiya-1973694106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, санкт-петербург, галина карелова