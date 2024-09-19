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В Госдуму внесли проект об ограничении рекламы услуг "раздолжнителей" - РИА Новости, 19.09.2024
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16:46 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/gosduma-1973682733.html
В Госдуму внесли проект об ограничении рекламы услуг "раздолжнителей"
В Госдуму внесли проект об ограничении рекламы услуг "раздолжнителей" - РИА Новости, 19.09.2024
В Госдуму внесли проект об ограничении рекламы услуг "раздолжнителей"
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, ограничивающий рекламу услуг "раздолжнителей", граждане должны знать о праве инициировать процедуру банкротства... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:46
2024-09-19T16:46
общество
николай журавлев
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, ограничивающий рекламу услуг "раздолжнителей", граждане должны знать о праве инициировать процедуру банкротства бесплатно, а также о последствиях такого решения, заявил один из авторов проекта, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Сегодня мы с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который регулирует рекламу услуг так называемых "раздолжнителей". Эти компании за немалое вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов", - написал политик.По сути, они вводят клиентов в заблуждение, предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях такой процедуры, отметил Журавлев. "Говоря простыми словами, наживаются на людях, попавших в трудную жизненную ситуацию", - подчеркнул он. По словам политика, подготовленный законопроект поможет остановить этот маркетинговый произвол. "В документе есть три основные новеллы: это информирование о возможности инициировать процедуру банкротства бесплатно, во внесудебном порядке, запрет на размещение в рекламе гарантий освобождения от долгов и обязательное упоминание всех последствий банкротства", - заключил вице-спикер СФ.
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общество, николай журавлев, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Николай Журавлев, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В Госдуму внесли проект об ограничении рекламы услуг "раздолжнителей"

В Госдуму внесли проект, ограничивающий рекламу услуг по списанию долгов

CC BY-SA 2.0 / Sean MacEntee / Credit Cards and CashКредитные карты и деньги
Кредитные карты и деньги - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Sean MacEntee / Credit Cards and Cash
Кредитные карты и деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, ограничивающий рекламу услуг "раздолжнителей", граждане должны знать о праве инициировать процедуру банкротства бесплатно, а также о последствиях такого решения, заявил один из авторов проекта, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Сегодня мы с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который регулирует рекламу услуг так называемых "раздолжнителей". Эти компании за немалое вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов", - написал политик.
По сути, они вводят клиентов в заблуждение, предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях такой процедуры, отметил Журавлев. "Говоря простыми словами, наживаются на людях, попавших в трудную жизненную ситуацию", - подчеркнул он.
По словам политика, подготовленный законопроект поможет остановить этот маркетинговый произвол. "В документе есть три основные новеллы: это информирование о возможности инициировать процедуру банкротства бесплатно, во внесудебном порядке, запрет на размещение в рекламе гарантий освобождения от долгов и обязательное упоминание всех последствий банкротства", - заключил вице-спикер СФ.
Списать кредит - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Законное списание долгов по кредитам: способы и советы юриста
5 сентября, 14:43
 
ОбществоНиколай ЖуравлевГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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