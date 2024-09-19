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Глава Гагаузии поблагодарила Россию за поддержку - РИА Новости, 19.09.2024
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18:40 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/gagauziya-1973707498.html
Глава Гагаузии поблагодарила Россию за поддержку
Глава Гагаузии поблагодарила Россию за поддержку - РИА Новости, 19.09.2024
Глава Гагаузии поблагодарила Россию за поддержку
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила благодарность властям России за оказываемую поддержку региону и выступила за восстановление... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:40
2024-09-19T18:40
в мире
гагаузия
молдавия
россия
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила благодарность властям России за оказываемую поддержку региону и выступила за восстановление молдавско-российских отношений. Гуцул находится с визитом в Санкт-Петербурге, где принимает участие в IV Евразийском женском форуме. "В ходе визита в Российскую Федерацию встретилась с директором Департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой. Мы подробно обсудили проблематику молдавско-российских отношений. Во время беседы я подчеркнула твердую позицию нашей команды и всех жителей Гагаузской автономии о необходимости восстановления исторических и взаимовыгодных взаимоотношений с Российской Федерацией. Пользуясь случаем, выразила благодарность руководству России за оказываемую Гагаузии помощь в решении социально-экономических проблем и реализации важных гуманитарных проектов в регионе"", - написала Гуцул в своём Telegram-канале. В Санкт-Петербурге глава Гагаузии также встретилась с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, с которым подписала план сотрудничества на 2024-2028 годы в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Гуцул обратилась к президенту Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов, предназначенных для надбавок пенсионерам, но ответа не последовало. Правительство заявило, что перевод средств был заблокирован из-за подозрений в их криминальном происхождении. В апреле Гуцул подписала соглашение с российским Промсвязьбанком о выпуске карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии. На эти карты начали поступать ежемесячные выплаты в размере двух тысяч леев (почти десять тысяч рублей). Первые выплаты были осуществлены 1 мая. Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию. Весной прошлого года на выборах в Гагаузии победила Гуцул, представительница оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании, инициировали уголовные дела против ее лидеров и провели проверку результатов выборов в регионе. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
https://ria.ru/20240420/gutsul-1941254503.html
https://ria.ru/20240612/gagauziya-1952345626.html
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в мире, гагаузия, молдавия, россия, евгения гуцул, майя санду, мария захарова, совет федерации рф, промсвязьбанк
В мире, Гагаузия, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Мария Захарова, Совет Федерации РФ, Промсвязьбанк
Глава Гагаузии поблагодарила Россию за поддержку

Глава Гагаузии Гуцул поблагодарила Россию за поддержку автономности региона

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на ПМЭФ-2024
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на ПМЭФ-2024. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила благодарность властям России за оказываемую поддержку региону и выступила за восстановление молдавско-российских отношений.
Гуцул находится с визитом в Санкт-Петербурге, где принимает участие в IV Евразийском женском форуме.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Гуцул встретилась в Москве с гагаузской диаспорой
20 апреля, 17:37
"В ходе визита в Российскую Федерацию встретилась с директором Департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой. Мы подробно обсудили проблематику молдавско-российских отношений. Во время беседы я подчеркнула твердую позицию нашей команды и всех жителей Гагаузской автономии о необходимости восстановления исторических и взаимовыгодных взаимоотношений с Российской Федерацией. Пользуясь случаем, выразила благодарность руководству России за оказываемую Гагаузии помощь в решении социально-экономических проблем и реализации важных гуманитарных проектов в регионе"", - написала Гуцул в своём Telegram-канале.
В Санкт-Петербурге глава Гагаузии также встретилась с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, с которым подписала план сотрудничества на 2024-2028 годы в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Гуцул обратилась к президенту Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов, предназначенных для надбавок пенсионерам, но ответа не последовало. Правительство заявило, что перевод средств был заблокирован из-за подозрений в их криминальном происхождении.
В апреле Гуцул подписала соглашение с российским Промсвязьбанком о выпуске карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии. На эти карты начали поступать ежемесячные выплаты в размере двух тысяч леев (почти десять тысяч рублей). Первые выплаты были осуществлены 1 мая.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Гуцул заявила о выходе Гагаузии на новый уровень сотрудничества с Россией
12 июня, 12:20
Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию. Весной прошлого года на выборах в Гагаузии победила Гуцул, представительница оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании, инициировали уголовные дела против ее лидеров и провели проверку результатов выборов в регионе.
Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гуцул после прилета в Кишинев: Россия не враг Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Гуцул заявила, что Россия не является врагом Молдавии
8 марта, 16:27
 
В миреГагаузияМолдавияРоссияЕвгения ГуцулМайя СандуМария ЗахароваСовет Федерации РФПромсвязьбанк
 
 
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