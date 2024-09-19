https://ria.ru/20240919/gagauziya-1973591427.html

Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по сотрудничеству

Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по сотрудничеству - РИА Новости, 19.09.2024

Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по сотрудничеству

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:56

2024-09-19T11:56

2024-09-19T16:18

санкт-петербург

гагаузия

александр беглов

евгения гуцул

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы, передает корреспондент РИА Новости. Стороны подписали документ в четверг в ходе встречи губернатора Петербурга и главы Гагаузской автономии в Смольном. "Рад вас приветствовать в Санкт-Петербурге... Мы подписываем "дорожную карту". Она охватывает разные сферы. Есть над чем еще работать", - сказал Беглов на встрече.

https://ria.ru/20240903/otnosheniya-1970360168.html

санкт-петербург

гагаузия

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Варвара Скокшина

санкт-петербург, гагаузия, александр беглов, евгения гуцул, политика