Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по сотрудничеству
Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по сотрудничеству до 2028 года
© Фото : Евгения Гуцул/TelegramГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Стороны подписали документ в четверг в ходе встречи губернатора Петербурга и главы Гагаузской автономии в Смольном.
"Рад вас приветствовать в Санкт-Петербурге... Мы подписываем "дорожную карту". Она охватывает разные сферы. Есть над чем еще работать", - сказал Беглов на встрече.
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