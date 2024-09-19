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Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по сотрудничеству - РИА Новости, 19.09.2024
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11:56 19.09.2024 (обновлено: 16:18 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/gagauziya-1973591427.html
Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по сотрудничеству
Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по сотрудничеству - РИА Новости, 19.09.2024
Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по сотрудничеству
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:56
2024-09-19T16:18
санкт-петербург
гагаузия
александр беглов
евгения гуцул
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы, передает корреспондент РИА Новости. Стороны подписали документ в четверг в ходе встречи губернатора Петербурга и главы Гагаузской автономии в Смольном. "Рад вас приветствовать в Санкт-Петербурге... Мы подписываем "дорожную карту". Она охватывает разные сферы. Есть над чем еще работать", - сказал Беглов на встрече.
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санкт-петербург, гагаузия, александр беглов, евгения гуцул, политика
Санкт-Петербург, Гагаузия, Александр Беглов, Евгения Гуцул, Политика
Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по сотрудничеству

Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по сотрудничеству до 2028 года

© Фото : Евгения Гуцул/TelegramГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : Евгения Гуцул/Telegram
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Стороны подписали документ в четверг в ходе встречи губернатора Петербурга и главы Гагаузской автономии в Смольном.
"Рад вас приветствовать в Санкт-Петербурге... Мы подписываем "дорожную карту". Она охватывает разные сферы. Есть над чем еще работать", - сказал Беглов на встрече.
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Санкт-ПетербургГагаузияАлександр БегловЕвгения ГуцулПолитика
 
 
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