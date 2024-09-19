https://ria.ru/20240919/fedorenko-1973588137.html
Председателем Всероссийского родительского комитета избрали Федоренко
Председателем Всероссийского родительского комитета избрали Федоренко - РИА Новости, 19.09.2024
Председателем Всероссийского родительского комитета избрали Федоренко
Председателем Всероссийского родительского комитета избран детектор детского лагеря "Артек" Константин Федоренко, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:42
2024-09-19T11:42
2024-09-19T12:37
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председателем Всероссийского родительского комитета избран детектор детского лагеря "Артек" Константин Федоренко, передает корреспондент РИА Новости. "Если вы не возражаете, мы предлагаем, он среди нас даже присутствует - Константин Андреевич Федоренко, директор "Артека"… Если вы не возражаете, избрать председателем", - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на первом заседании Всероссийского родительского комитета. Всероссийский родительский комитет - консультативный орган при министерстве просвещения РФ, который̆ объединит активных родителей̆ и экспертов в сфере воспитания. Комитет формируется по поручению президента России Владимира Путина, в его состав могут войти родители из всех федеральных округов страны, общественники, представители Минпросвещения РФ и подведомственных ему организаций.
https://ria.ru/20240408/komitet-1938499640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, константин федоренко, сергей кравцов, владимир путин, артек, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
Общество, Россия, Константин Федоренко, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Артек, Социальный навигатор, СН_Образование, Детские вопросы
Председателем Всероссийского родительского комитета избрали Федоренко
Председателем Всероссийского родительского комитета избрали директора "Артека"