https://ria.ru/20240919/fedorenko-1973588137.html

Председателем Всероссийского родительского комитета избрали Федоренко

Председателем Всероссийского родительского комитета избрали Федоренко - РИА Новости, 19.09.2024

Председателем Всероссийского родительского комитета избрали Федоренко

Председателем Всероссийского родительского комитета избран детектор детского лагеря "Артек" Константин Федоренко, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:42

2024-09-19T11:42

2024-09-19T12:37

общество

россия

константин федоренко

сергей кравцов

владимир путин

артек

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727414669_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c7354f8e3dc73583fe59acd3a28d1b15.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председателем Всероссийского родительского комитета избран детектор детского лагеря "Артек" Константин Федоренко, передает корреспондент РИА Новости. "Если вы не возражаете, мы предлагаем, он среди нас даже присутствует - Константин Андреевич Федоренко, директор "Артека"… Если вы не возражаете, избрать председателем", - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на первом заседании Всероссийского родительского комитета. Всероссийский родительский комитет - консультативный орган при министерстве просвещения РФ, который̆ объединит активных родителей̆ и экспертов в сфере воспитания. Комитет формируется по поручению президента России Владимира Путина, в его состав могут войти родители из всех федеральных округов страны, общественники, представители Минпросвещения РФ и подведомственных ему организаций.

https://ria.ru/20240408/komitet-1938499640.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, константин федоренко, сергей кравцов, владимир путин, артек, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы