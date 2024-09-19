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Совет ЕС утвердил список еврокомиссаров - РИА Новости, 19.09.2024
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23:11 19.09.2024 (обновлено: 23:39 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/evrokomissary-1973732443.html
Совет ЕС утвердил список еврокомиссаров
Совет ЕС утвердил список еврокомиссаров - РИА Новости, 19.09.2024
Совет ЕС утвердил список еврокомиссаров
Совет ЕС утвердил список кандидатов на посты еврокомиссаров. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T23:11
2024-09-19T23:39
евросоюз
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
совет европы
европа
европарламент
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Совет ЕС утвердил список кандидатов на посты еврокомиссаров.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила свои предложения по ее составу на новый пятилетний срок. По настоянию главы ЕК, новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене."Сегодня Совет по общему согласию с избранным главой Еврокомиссии утвердил список лиц, которых она предлагает для назначения членами ЕК до 31 октября 2029 года", - говорится в коммюнике.Как отмечается, это решение будет направлено в Европарламент и опубликовано в Официальном журнале ЕС.
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евросоюз, в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, совет европы, европа, европарламент
Евросоюз, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Совет Европы, Европа, Европарламент
Совет ЕС утвердил список еврокомиссаров

Совет Европы утвердил список кандидатов на посты еврокомиссаров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика Евросоюза
Символика Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Совет ЕС утвердил список кандидатов на посты еврокомиссаров.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила свои предложения по ее составу на новый пятилетний срок. По настоянию главы ЕК, новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене.
«
"Сегодня Совет по общему согласию с избранным главой Еврокомиссии утвердил список лиц, которых она предлагает для назначения членами ЕК до 31 октября 2029 года", - говорится в коммюнике.
Как отмечается, это решение будет направлено в Европарламент и опубликовано в Официальном журнале ЕС.
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