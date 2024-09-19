https://ria.ru/20240919/evrokomissary-1973732443.html

Совет ЕС утвердил список еврокомиссаров

Совет ЕС утвердил список еврокомиссаров - РИА Новости, 19.09.2024

Совет ЕС утвердил список еврокомиссаров

Совет ЕС утвердил список кандидатов на посты еврокомиссаров. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T23:11

2024-09-19T23:11

2024-09-19T23:39

евросоюз

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урсула фон дер ляйен

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совет европы

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европарламент

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Совет ЕС утвердил список кандидатов на посты еврокомиссаров.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила свои предложения по ее составу на новый пятилетний срок. По настоянию главы ЕК, новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене."Сегодня Совет по общему согласию с избранным главой Еврокомиссии утвердил список лиц, которых она предлагает для назначения членами ЕК до 31 октября 2029 года", - говорится в коммюнике.Как отмечается, это решение будет направлено в Европарламент и опубликовано в Официальном журнале ЕС.

https://ria.ru/20240919/es-1973550303.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евросоюз, в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, совет европы, европа, европарламент