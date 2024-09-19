https://ria.ru/20240919/es-1973550303.html

СМИ рассказали о захвате власти в ЕС

СМИ рассказали о захвате власти в ЕС - РИА Новости, 19.09.2024

СМИ рассказали о захвате власти в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен значительно упрочила свою власть в новом составе ЕК и обрела полный контроль над делами Евросоюза, пишет Politico. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T06:36

2024-09-19T06:36

2024-09-19T11:51

в мире

франция

урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен значительно упрочила свою власть в новом составе ЕК и обрела полный контроль над делами Евросоюза, пишет Politico."Когда она объявляла 26 комиссионеров и их роли, сразу же стало очевидно следующее: у нее будет неограниченный контроль над политикой Евросоюза", — говорится в статье.Как отмечается в материале, фон дер Ляйен потратила месяцы на то, чтобы полностью избавить свою комиссию от внутренней оппозиции, включая еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона.Авторы статьи также полагают, что глава комиссии безжалостно обошлась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обеспечившим ее избрание в 2019 году. Глава ЕК обещала дать новому представителю Парижа, экс-главе МИД страны Стефану Сежюрне более выгодный портфель в обмен на отставку Бретона, однако в итоге лишь ослабила позиции Франции в новом составе комиссии."Захват власти завершился", — резюмируется в материале.Утром в понедельник один из ключевых членов Европейской комиссии — комиссар по внутреннему рынку ЕС от Франции Тьерри Бретон заявил о немедленной отставке со своего поста после решения переизбранной на второй срок главой комиссии Урсулы Фон дер Ляйен не назначать его в новый состав ЕК по "личным мотивам".На следующий день глава ЕК представила лидерам фракций Европарламента кандидатов на должности в новой комиссии. Она порекомендовала представителя Франции Стефана Сежюрне в качестве вице-президента по индустриальной стратегии и промышленности.

https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html

https://ria.ru/20240808/lyayen-1964855934.html

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в мире, франция, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, еврокомиссия, евросоюз