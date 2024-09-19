https://ria.ru/20240919/durov-1973623700.html
Дети Дурова хотят познакомиться с родственниками по линии отца
Дети Дурова хотят познакомиться с родственниками по линии отца - РИА Новости, 19.09.2024
Дети Дурова хотят познакомиться с родственниками по линии отца
Ирина Болгар рассказала, что ее дети от основателя Telegram Павла Дурова до сих пор не знакомы со своим дедушкой, отцом Дурова, и хотят встретиться с ним. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:19
2024-09-19T13:19
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ирина Болгар рассказала, что ее дети от основателя Telegram Павла Дурова до сих пор не знакомы со своим дедушкой, отцом Дурова, и хотят встретиться с ним. "Наших детей так и не познакомили с дедушкой, отцом Павла Дурова, несмотря на то, что они поддерживали связь с бабушкой, мамой Павла, проводили с ней время вместе, путешествовали и встречались в разных странах... Наши дети будут рады наконец-то лично встретиться или хотя бы пообщаться по видеосвязи с ним. Они заслуживают знать своего дедушку", - написала она в своем аккаунте в Instagram.*Болгар также поделилась, что мать Дурова не общается с ней и внуками последние два года несмотря на то, что раньше они были в хороших отношениях. Кроме того, она отметила, что ее дети были бы рады связаться со сводными братом и сестрой, старшими детьми Павла Дурова. Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240919/durov-1968735141.html
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париж, франция, россия, павел дуров, ирина болгар, telegram, politico
Париж, Франция, Россия, Павел Дуров, Ирина Болгар, Telegram, Politico
Дети Дурова хотят познакомиться с родственниками по линии отца
Ирина Болгар: дети до сих пор не знакомы с дедушкой, отцом Дурова
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ирина Болгар рассказала, что ее дети от основателя Telegram Павла Дурова до сих пор не знакомы со своим дедушкой, отцом Дурова, и хотят встретиться с ним.
"Наших детей так и не познакомили с дедушкой, отцом Павла Дурова, несмотря на то, что они поддерживали связь с бабушкой, мамой Павла, проводили с ней время вместе, путешествовали и встречались в разных странах... Наши дети будут рады наконец-то лично встретиться или хотя бы пообщаться по видеосвязи с ним. Они заслуживают знать своего дедушку", - написала она в своем аккаунте в Instagram.*
Болгар также поделилась, что мать Дурова не общается с ней и внуками последние два года несмотря на то, что раньше они были в хороших отношениях.
Кроме того, она отметила, что ее дети были бы рады связаться со сводными братом и сестрой, старшими детьми Павла Дурова.
Ранее Болгар
в интервью изданию Politico
рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж
, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве
, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией
. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции
подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская