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В Ленинградской области водитель сбил женщину с ребенком в коляске - РИА Новости, 19.09.2024
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10:25 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/dtp-1973569234.html
В Ленинградской области водитель сбил женщину с ребенком в коляске
В Ленинградской области водитель сбил женщину с ребенком в коляске - РИА Новости, 19.09.2024
В Ленинградской области водитель сбил женщину с ребенком в коляске
Водитель автомобиля Ford на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Сосновый Бор Ленинградской области сбил женщину с ребенком в коляске, они... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:25
2024-09-19T10:25
происшествия
ленинградская область
сосновый бор
россия
ford motor
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Водитель автомобиля Ford на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Сосновый Бор Ленинградской области сбил женщину с ребенком в коляске, они госпитализированы с травмами средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла накануне около полудня у дома №6 на Парковой улице в Сосновом Бору. "Шестидесятитрехлетний водитель, управляя автомобилем "Форд Фиеста", в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходящую проезжую часть 29-летнюю женщину с коляской, в которой находился годовалый малыш. В результате ДТП мама и ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении. Как установили правоохранители, водитель только в 2024 году 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20240915/dtp-1972792074.html
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ленинградская область
сосновый бор
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происшествия, ленинградская область, сосновый бор, россия, ford motor
Происшествия, Ленинградская область, Сосновый Бор, Россия, Ford Motor
В Ленинградской области водитель сбил женщину с ребенком в коляске

В Ленинградской области водитель легковушки сбил женщину с ребенком в коляске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Водитель автомобиля Ford на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Сосновый Бор Ленинградской области сбил женщину с ребенком в коляске, они госпитализированы с травмами средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, авария произошла накануне около полудня у дома №6 на Парковой улице в Сосновом Бору.
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В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
15 сентября, 10:51
"Шестидесятитрехлетний водитель, управляя автомобилем "Форд Фиеста", в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходящую проезжую часть 29-летнюю женщину с коляской, в которой находился годовалый малыш. В результате ДТП мама и ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, водитель только в 2024 году 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка.
Место ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Ульяновске. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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ПроисшествияЛенинградская областьСосновый БорРоссияFord Motor
 
 
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