https://ria.ru/20240919/dtp-1973569234.html

В Ленинградской области водитель сбил женщину с ребенком в коляске

В Ленинградской области водитель сбил женщину с ребенком в коляске - РИА Новости, 19.09.2024

В Ленинградской области водитель сбил женщину с ребенком в коляске

Водитель автомобиля Ford на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Сосновый Бор Ленинградской области сбил женщину с ребенком в коляске, они... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:25

2024-09-19T10:25

2024-09-19T10:25

происшествия

ленинградская область

сосновый бор

россия

ford motor

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Водитель автомобиля Ford на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Сосновый Бор Ленинградской области сбил женщину с ребенком в коляске, они госпитализированы с травмами средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла накануне около полудня у дома №6 на Парковой улице в Сосновом Бору. "Шестидесятитрехлетний водитель, управляя автомобилем "Форд Фиеста", в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходящую проезжую часть 29-летнюю женщину с коляской, в которой находился годовалый малыш. В результате ДТП мама и ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении. Как установили правоохранители, водитель только в 2024 году 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20240915/dtp-1972792074.html

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ленинградская область

сосновый бор

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, сосновый бор, россия, ford motor