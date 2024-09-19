https://ria.ru/20240919/dtp-1973569234.html
В Ленинградской области водитель сбил женщину с ребенком в коляске
В Ленинградской области водитель сбил женщину с ребенком в коляске - РИА Новости, 19.09.2024
В Ленинградской области водитель сбил женщину с ребенком в коляске
Водитель автомобиля Ford на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Сосновый Бор Ленинградской области сбил женщину с ребенком в коляске, они... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:25
2024-09-19T10:25
2024-09-19T10:25
происшествия
ленинградская область
сосновый бор
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ford motor
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Водитель автомобиля Ford на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Сосновый Бор Ленинградской области сбил женщину с ребенком в коляске, они госпитализированы с травмами средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла накануне около полудня у дома №6 на Парковой улице в Сосновом Бору. "Шестидесятитрехлетний водитель, управляя автомобилем "Форд Фиеста", в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходящую проезжую часть 29-летнюю женщину с коляской, в которой находился годовалый малыш. В результате ДТП мама и ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении. Как установили правоохранители, водитель только в 2024 году 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20240915/dtp-1972792074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, сосновый бор, россия, ford motor
Происшествия, Ленинградская область, Сосновый Бор, Россия, Ford Motor
В Ленинградской области водитель сбил женщину с ребенком в коляске
В Ленинградской области водитель легковушки сбил женщину с ребенком в коляске
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Водитель автомобиля Ford на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Сосновый Бор Ленинградской области сбил женщину с ребенком в коляске, они госпитализированы с травмами средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, авария произошла накануне около полудня у дома №6 на Парковой улице в Сосновом Бору.
"Шестидесятитрехлетний водитель, управляя автомобилем "Форд Фиеста", в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходящую проезжую часть 29-летнюю женщину с коляской, в которой находился годовалый малыш. В результате ДТП мама и ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, водитель только в 2024 году 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка.