https://ria.ru/20240919/dtp-1973563834.html

В Петербурге легковушка столкнулась с автобусом

В Петербурге легковушка столкнулась с автобусом - РИА Новости, 19.09.2024

В Петербурге легковушка столкнулась с автобусом

Каршеринговый автомобиль столкнулся с автобусом в Санкт-Петербурге, где пострадала 9-летняя пассажирка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:51

2024-09-19T09:51

2024-09-19T09:51

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Каршеринговый автомобиль столкнулся с автобусом в Санкт-Петербурге, где пострадала 9-летняя пассажирка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, ДТП произошло накануне вечером у дома №9 на проспекте Блюхера. "Девятнадцатилетний водитель, управляя автомобилем каршеринга "Фольксваген Поло", при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении справа по выделенной полосе маршрутным автобусом "Волгобас"... В результате ДТП пострадала 9-летняя пассажирка автобуса", – говорится в сообщении. Девочка госпитализирована с травмами средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20240917/dtp-1973209951.html

https://ria.ru/20240524/dtp-1948038336.html

санкт-петербург

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия