https://ria.ru/20240919/dtp-1973563834.html
В Петербурге легковушка столкнулась с автобусом
В Петербурге легковушка столкнулась с автобусом - РИА Новости, 19.09.2024
В Петербурге легковушка столкнулась с автобусом
Каршеринговый автомобиль столкнулся с автобусом в Санкт-Петербурге, где пострадала 9-летняя пассажирка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:51
2024-09-19T09:51
2024-09-19T09:51
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Каршеринговый автомобиль столкнулся с автобусом в Санкт-Петербурге, где пострадала 9-летняя пассажирка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, ДТП произошло накануне вечером у дома №9 на проспекте Блюхера. "Девятнадцатилетний водитель, управляя автомобилем каршеринга "Фольксваген Поло", при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении справа по выделенной полосе маршрутным автобусом "Волгобас"... В результате ДТП пострадала 9-летняя пассажирка автобуса", – говорится в сообщении. Девочка госпитализирована с травмами средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20240917/dtp-1973209951.html
https://ria.ru/20240524/dtp-1948038336.html
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге легковушка столкнулась с автобусом
В Петербурге каршеринговый автомобиль столкнулся с автобусом, пострадала девочка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Каршеринговый автомобиль столкнулся с автобусом в Санкт-Петербурге, где пострадала 9-летняя пассажирка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, ДТП произошло накануне вечером у дома №9 на проспекте Блюхера.
"Девятнадцатилетний водитель, управляя автомобилем каршеринга "Фольксваген Поло", при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении справа по выделенной полосе маршрутным автобусом "Волгобас"... В результате ДТП пострадала 9-летняя пассажирка автобуса", – говорится в сообщении.
Девочка госпитализирована с травмами средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.