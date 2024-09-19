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Египет надеется заключить соглашения со странами БРИКС на саммите в Казани

Египет надеется заключить соглашения со странами БРИКС на саммите в Казани - РИА Новости, 19.09.2024

Египет надеется заключить соглашения со странами БРИКС на саммите в Казани

Египет надеется благодаря предстоящему саммиту БРИКС в Казани заключить двусторонние соглашения со странами-членами объединения, заявил египетский премьер... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:42

2024-09-19T16:42

2024-09-19T16:46

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КАИР, 19 сен - РИА Новости. Египет надеется благодаря предстоящему саммиту БРИКС в Казани заключить двусторонние соглашения со странами-членами объединения, заявил египетский премьер Мустафа Мадбули. "Надеемся, что во время саммита представится возможность попытаться достичь двусторонних соглашений со странами-членами (БРИКС – ред.)", - сказал Мадбули в ходе еженедельной пресс-конференции, отвечая на вопрос о саммите БРИКС. Он подчеркнул, что Египет стремится к укреплению отношений со странами БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

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