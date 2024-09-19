Египет надеется заключить соглашения со странами БРИКС на саммите в Казани
Мадбули: Египет надеется на соглашение со странами БРИКС на саммите
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Египта Мустафа Мадбули перед встречей президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств
© Фотохост-агентство РИА Новости
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули перед встречей президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств. Архивное фото
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КАИР, 19 сен - РИА Новости. Египет надеется благодаря предстоящему саммиту БРИКС в Казани заключить двусторонние соглашения со странами-членами объединения, заявил египетский премьер Мустафа Мадбули.
"Надеемся, что во время саммита представится возможность попытаться достичь двусторонних соглашений со странами-членами (БРИКС – ред.)", - сказал Мадбули в ходе еженедельной пресс-конференции, отвечая на вопрос о саммите БРИКС.
Он подчеркнул, что Египет стремится к укреплению отношений со странами БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.