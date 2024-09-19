https://ria.ru/20240919/baltflot-1973733372.html

Учебный корабль Балтфлота прибыл в Гвинею с неофициальным визитом

Учебный корабль Балтфлота прибыл в Гвинею с неофициальным визитом - РИА Новости, 19.09.2024

Учебный корабль Балтфлота прибыл в Гвинею с неофициальным визитом

Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл с неофициальным визитом в порт столицы Экваториальной Гвинеи Малабо, сообщила пресс-служба Балтфлота. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T23:24

2024-09-19T23:24

2024-09-19T23:24

экваториальная гвинея

гвинея

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балтийский флот вмф россии

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МАЛАБО/МОСКВА/КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл с неофициальным визитом в порт столицы Экваториальной Гвинеи Малабо, сообщила пресс-служба Балтфлота. "Учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ, прибыл с неофициальным визитом в главный порт Малабо Республики Экваториальная Гвинея", - говорится в сообщении. В ходе стоянки в порту экипаж корабля планирует пополнить запасы воды и продовольствия, а также провести технический осмотр судна. Эти мероприятия важны для поддержания готовности "Смольного" к дальнейшему дальнему походу. Кроме того, моряки-балтийцы и курсанты смогут познакомиться с военными моряками Гвинеи, обменяться с ними опытом и укрепить дружеские связи между странами. В рамках визита запланированы экскурсионные поездки, которые позволят участникам познакомиться с историческими достопримечательностями региона и культурой местного населения. Источник с места событий сообщил РИА Новости, что во время визита у российских курсантов запланированы ряд встреч с официальными лицами Экваториальной Гвинеи. "Кроме того они проведут парад", - добавил собеседник агентства. Источник добавил, что корабль в порту встречали представители российского посольства в Экваториальной Гвинее. Для экипажа "Смольного" посещение Гвинеи стало шестым заходом в порт иностранного государства в ходе дальнего похода. С 27 июля корабль посетил с неофициальными визитами кубинский порт Гавана, венесуэльский порт Ла-Гуайра, порт Кейптаун в ЮАР, порт Уолфиш-Бей в Намибии и ангольский порт Луанда. Дальний морской поход учебного корабля Балтийского флота проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 300 курсантов.

https://ria.ru/20240911/ucheniya-1971981434.html

https://ria.ru/20240912/ucheniya-1972291034.html

https://ria.ru/20240607/gvineya-1951284315.html

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