https://ria.ru/20240919/baltflot-1973733372.html
Учебный корабль Балтфлота прибыл в Гвинею с неофициальным визитом
Учебный корабль Балтфлота прибыл в Гвинею с неофициальным визитом - РИА Новости, 19.09.2024
Учебный корабль Балтфлота прибыл в Гвинею с неофициальным визитом
Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл с неофициальным визитом в порт столицы Экваториальной Гвинеи Малабо, сообщила пресс-служба Балтфлота. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T23:24
2024-09-19T23:24
2024-09-19T23:24
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балтийский флот вмф россии
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МАЛАБО/МОСКВА/КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл с неофициальным визитом в порт столицы Экваториальной Гвинеи Малабо, сообщила пресс-служба Балтфлота. "Учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ, прибыл с неофициальным визитом в главный порт Малабо Республики Экваториальная Гвинея", - говорится в сообщении. В ходе стоянки в порту экипаж корабля планирует пополнить запасы воды и продовольствия, а также провести технический осмотр судна. Эти мероприятия важны для поддержания готовности "Смольного" к дальнейшему дальнему походу. Кроме того, моряки-балтийцы и курсанты смогут познакомиться с военными моряками Гвинеи, обменяться с ними опытом и укрепить дружеские связи между странами. В рамках визита запланированы экскурсионные поездки, которые позволят участникам познакомиться с историческими достопримечательностями региона и культурой местного населения. Источник с места событий сообщил РИА Новости, что во время визита у российских курсантов запланированы ряд встреч с официальными лицами Экваториальной Гвинеи. "Кроме того они проведут парад", - добавил собеседник агентства. Источник добавил, что корабль в порту встречали представители российского посольства в Экваториальной Гвинее. Для экипажа "Смольного" посещение Гвинеи стало шестым заходом в порт иностранного государства в ходе дальнего похода. С 27 июля корабль посетил с неофициальными визитами кубинский порт Гавана, венесуэльский порт Ла-Гуайра, порт Кейптаун в ЮАР, порт Уолфиш-Бей в Намибии и ангольский порт Луанда. Дальний морской поход учебного корабля Балтийского флота проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 300 курсантов.
https://ria.ru/20240911/ucheniya-1971981434.html
https://ria.ru/20240912/ucheniya-1972291034.html
https://ria.ru/20240607/gvineya-1951284315.html
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экваториальная гвинея, гвинея, гавана, балтийский флот вмф россии
Экваториальная Гвинея, Гвинея, Гавана, Балтийский флот ВМФ России
Учебный корабль Балтфлота прибыл в Гвинею с неофициальным визитом
Учебный корабль Балтфлота "Смольный" прибыл в Малабо с неофициальным визитом
МАЛАБО/МОСКВА/КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" прибыл с неофициальным визитом в порт столицы Экваториальной Гвинеи Малабо, сообщила пресс-служба Балтфлота.
"Учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ, прибыл с неофициальным визитом в главный порт Малабо Республики Экваториальная Гвинея", - говорится в сообщении.
В ходе стоянки в порту экипаж корабля планирует пополнить запасы воды и продовольствия, а также провести технический осмотр судна. Эти мероприятия важны для поддержания готовности "Смольного" к дальнейшему дальнему походу.
Кроме того, моряки-балтийцы и курсанты смогут познакомиться с военными моряками Гвинеи, обменяться с ними опытом и укрепить дружеские связи между странами. В рамках визита запланированы экскурсионные поездки, которые позволят участникам познакомиться с историческими достопримечательностями региона и культурой местного населения.
Источник с места событий сообщил РИА Новости, что во время визита у российских курсантов запланированы ряд встреч с официальными лицами Экваториальной Гвинеи
.
"Кроме того они проведут парад", - добавил собеседник агентства.
Источник добавил, что корабль в порту встречали представители российского посольства в Экваториальной Гвинее.
Для экипажа "Смольного" посещение Гвинеи стало шестым заходом в порт иностранного государства в ходе дальнего похода. С 27 июля корабль посетил с неофициальными визитами кубинский порт Гавана
, венесуэльский порт Ла-Гуайра, порт Кейптаун
в ЮАР
, порт Уолфиш-Бей в Намибии
и ангольский порт Луанда
.
Дальний морской поход учебного корабля Балтийского флота проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ
. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 300 курсантов.