https://ria.ru/20240919/babushkina-1973669738.html

Бабушкина рассказала о роли женщин в социально-экономическом развитии

Бабушкина рассказала о роли женщин в социально-экономическом развитии - РИА Новости, 19.09.2024

Бабушкина рассказала о роли женщин в социально-экономическом развитии

На четвертом Евразийском женском форуме председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала о роли женщин в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:55

2024-09-19T15:55

2024-09-19T15:55

свердловская область

евразийский женский форум

людмила бабушкина

женщины

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На четвертом Евразийском женском форуме председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала о роли женщин в социально-экономическом развитии региона, сообщает пресс-служба Заксобрания. В рамках деловой программы четвертого Евразийского женского форума состоялась тематическая сессия "Женщины за социальный прогресс", на которой с докладом выступила Бабушкина. Она проинформировала участников мероприятия об областных законах, принятых по инициативе и при поддержке уральских женщин. Отмечается, что участие в дискуссии принимали представители БРИКС, государственных и общественных структур России, Белоруссии, Ирана, Катара, Эфиопии, ЮАР, других государств. Они обсудили вопросы социального развития, социальных и законодательных инноваций, вклад женщин в достижение целей устойчивого развития своих стран и регионов. "В России принято считать, что Урал – это регион мужчин, причем мужчин-промышленников, занятых в металлургической, добывающей промышленности. Это регион с суровым мужским лицом, но много лет подряд мужчины-депутаты выбирают председателем областного парламента Людмилу Бабушкину, которая возглавляет в Свердловской области весь законотворческий процесс", - приводятся в сообщении слова модератора тематической сессии, первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной. В своем выступлении Бабушкина рассказала участникам форума о ключевых социальных и экономических законах Среднего Урала, принятых или усовершенствованных по инициативе женщин-депутатов и женщин-общественниц. По ее словам, в Свердловской области проживают 2 миллиона женщин, это 54% от всей численности населения. Инициативы женщин реализуются в областных законах - женщины предложили законопроекты, направленные на признание заслуг врачей, учителей, в том числе, для них утвердили денежные выплаты, премии, звания. "Учреждена награда для женщин, посвятивших себя материнству – знак отличия "Материнская доблесть", награда для родителей, воспитавших детей и проживших в браке 50 лет – знак отличия "Совет да любовь". В регионе действует программа "Старшее поколение", которая дает возможность людям пенсионного возраста активно участвовать в общественной жизни, обучаться компьютерной грамотности, рукоделию, изучать языки. Женщины многое делают для развития малого и среднего бизнеса. За 2023 год в Свердловской области было предоставлено льгот и мер поддержки предприятиям и организациям, которые развивают промышленность, внедряют инвестиционные проекты, начинают развивать предпринимательскую деятельность, более чем на 21 миллиард рублей, но при этом был получен экономический эффект в 157 миллиардов рублей, а в экономику региона привлечено 750 миллиардов инвестиций", - сказала Бабушкина. Она отметила, что в Свердловской области женщины активно участвуют в экономическом и социальном развитии региона, в общественной деятельности. Бабушкина подчеркнула, что в целом федеральные и региональные меры поддержки активизируют женщин к участию в политической и экономической жизни, повышают их роль в решении общегосударственных вопросов. IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.

https://ria.ru/20240913/babushkina-1972467513.html

https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970896335.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евразийский женский форум, людмила бабушкина , женщины