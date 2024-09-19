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В Ереване назвали выезд армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой - РИА Новости, 19.09.2024
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11:09 19.09.2024 (обновлено: 11:22 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/armeniya-1973577978.html
В Ереване назвали выезд армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой
В Ереване назвали выезд армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой - РИА Новости, 19.09.2024
В Ереване назвали выезд армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой
МИД Армении охарактеризовал отъезд армян из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года как "насильственное перемещение, ставшее последним этапом политики... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:09
2024-09-19T11:22
в мире
справки
азербайджан
нагорный карабах
армения
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. МИД Армении охарактеризовал отъезд армян из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года как "насильственное перемещение, ставшее последним этапом политики этнической чистки" со стороны Азербайджана. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте армянского внешнеполитического ведомства."Год назад, 19 сентября, в результате военного нападения Азербайджана все коренное население Нагорного Карабаха, более 115 тысяч армян, в течение нескольких дней было вынуждено покинуть свои дома. Эта насильственное перемещение, ставшее последним этапом политики этнической чистки, произошло в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда все международное сообщество в очередной раз обсуждало необходимость мирного урегулирования конфликтов", - говорится в заявлении.В нем также подчеркивается, что позиция Армении по вопросу обеспечения устойчивости в Закавказье Кавказе направлена на скорейшее установление мира и отношений, основанных на уважении суверенитета, территориальной целостности и благосостояния в регионе. "Мы ожидаем от других заинтересованных в этом участников необходимой политической воли и четкой демонстрации приверженности мирной повестке", - отмечается в документе. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240918/armeniya-1973432732.html
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в мире, справки, азербайджан, нагорный карабах, армения, ильхам алиев, никол пашинян, оон, евросоюз
В мире, Справки, Азербайджан, Нагорный Карабах, Армения, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, ООН, Евросоюз
В Ереване назвали выезд армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой

МИД Армении назвал выезд армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой

© РИА Новости / Алина Старостина | Перейти в медиабанкВид на город Ереван
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Алина Старостина
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. МИД Армении охарактеризовал отъезд армян из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года как "насильственное перемещение, ставшее последним этапом политики этнической чистки" со стороны Азербайджана. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте армянского внешнеполитического ведомства.
"Год назад, 19 сентября, в результате военного нападения Азербайджана все коренное население Нагорного Карабаха, более 115 тысяч армян, в течение нескольких дней было вынуждено покинуть свои дома. Эта насильственное перемещение, ставшее последним этапом политики этнической чистки, произошло в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда все международное сообщество в очередной раз обсуждало необходимость мирного урегулирования конфликтов", - говорится в заявлении.
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В нем также подчеркивается, что позиция Армении по вопросу обеспечения устойчивости в Закавказье Кавказе направлена на скорейшее установление мира и отношений, основанных на уважении суверенитета, территориальной целостности и благосостояния в регионе. "Мы ожидаем от других заинтересованных в этом участников необходимой политической воли и четкой демонстрации приверженности мирной повестке", - отмечается в документе.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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