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Строительство ледовой арены во Всеволожске завершится к концу октября

Строительство ледовой арены во Всеволожске завершится к концу октября - РИА Новости, 19.09.2024

Строительство ледовой арены во Всеволожске завершится к концу октября

Строительство современной ледовой арены на 1200 посетителей во Всеволожске Ленинградской области должно завершиться к концу октября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T20:27

2024-09-19T20:27

2024-09-19T20:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Строительство современной ледовой арены на 1200 посетителей во Всеволожске Ленинградской области должно завершиться к концу октября, сообщает пресс-служба правительства региона. "До конца октября рассчитываем завершить строительство и начать подготовку к открытию современной ледовой арены с пятью тренажерными залами", - сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский во время осмотра объекта. Планируется, что новая современная арена будет принимать 1200 посетителей в сутки, сейчас идет подготовка к отделке и монтажу оборудования для ледового поля. "Всеволожск сильно нарастил объемы социальной стройки: в работе крупный ФОК с бассейном по-соседству, расширение инфраструктуры мультицентра, подготовка к реализации проекта крупнейшей ветеринарной станции в Ленинградской области, садика на Ленинградской улице и проектирование школы в Южном от А101. Позитивную динамику видно и на площадке ледовой арены рядом с "Песчанкой" — работа идет уверенно", - добавил Барановский. Отмечается, что крытый каток во Всеволожске возводят с осени 2022 года по программе "Спорт - норма жизни". В здании три этажа. Для любителей спорта будут доступны ледовое поле с трибунами на 250 мест, пять тренажерных залов, кабинет гимнастики, буфет и прокат коньков.

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всеволожск, ленинградская область, общество