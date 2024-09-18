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СМИ раскрыли, как Зеленский приближает конец своего режима - РИА Новости, 18.09.2024
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16:52 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/zelenskiy-1973461119.html
СМИ раскрыли, как Зеленский приближает конец своего режима
СМИ раскрыли, как Зеленский приближает конец своего режима - РИА Новости, 18.09.2024
СМИ раскрыли, как Зеленский приближает конец своего режима
Владимир Зеленский приближает конец своего режима, продвигая терроризм, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:52
2024-09-18T16:52
в мире
россия
украина
курская область
юрий ушаков
владимир зеленский
брикс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский приближает конец своего режима, продвигая терроризм, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Зеленский лишь ускоряет конец своего собственного режима, продвигая террор, поскольку Россия по-прежнему обладает огромным мобилизационным потенциалом и может более широко действовать в конфликте, в то время как у Украины осталось лишь немного ресурсов, чтобы противостоять российскому наступлению", — указал эксперт.По его словам, своими действиями Зеленский лишь ухудшает положение собственной страны в конфликте с Россией.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240918/general-1973405553.html
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в мире, россия, украина, курская область, юрий ушаков, владимир зеленский, брикс, вооруженные силы украины, политика
В мире, Россия, Украина, Курская область, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, БРИКС, Вооруженные силы Украины, Политика
СМИ раскрыли, как Зеленский приближает конец своего режима

InfoBRICS: Зеленский приближает конец своего режима, продвигая терроризм

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский приближает конец своего режима, продвигая терроризм, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«
"Зеленский лишь ускоряет конец своего собственного режима, продвигая террор, поскольку Россия по-прежнему обладает огромным мобилизационным потенциалом и может более широко действовать в конфликте, в то время как у Украины осталось лишь немного ресурсов, чтобы противостоять российскому наступлению", — указал эксперт.
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По его словам, своими действиями Зеленский лишь ухудшает положение собственной страны в конфликте с Россией.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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В миреРоссияУкраинаКурская областьЮрий УшаковВладимир ЗеленскийБРИКСВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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