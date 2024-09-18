https://ria.ru/20240918/zelenskiy-1973461119.html

СМИ раскрыли, как Зеленский приближает конец своего режима

СМИ раскрыли, как Зеленский приближает конец своего режима - РИА Новости, 18.09.2024

СМИ раскрыли, как Зеленский приближает конец своего режима

Владимир Зеленский приближает конец своего режима, продвигая терроризм, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:52

2024-09-18T16:52

2024-09-18T16:52

в мире

россия

украина

курская область

юрий ушаков

владимир зеленский

брикс

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский приближает конец своего режима, продвигая терроризм, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Зеленский лишь ускоряет конец своего собственного режима, продвигая террор, поскольку Россия по-прежнему обладает огромным мобилизационным потенциалом и может более широко действовать в конфликте, в то время как у Украины осталось лишь немного ресурсов, чтобы противостоять российскому наступлению", — указал эксперт.По его словам, своими действиями Зеленский лишь ухудшает положение собственной страны в конфликте с Россией.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20240918/general-1973405553.html

https://ria.ru/20240918/at-1973400910.html

россия

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, курская область, юрий ушаков, владимир зеленский, брикс, вооруженные силы украины, политика