https://ria.ru/20240918/zelenskiy-1973307498.html

В Киеве рассказали, как Зеленский связан с покушением на Трампа

В Киеве рассказали, как Зеленский связан с покушением на Трампа - РИА Новости, 18.09.2024

В Киеве рассказали, как Зеленский связан с покушением на Трампа

Безнаказанная репрессивная политика Владимира Зеленского на Украине привела к нормализации политического насилия в глазах сторонников Киева на Западе, в том... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T04:02

2024-09-18T04:02

2024-09-18T04:02

в мире

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

александр дубинский

повторное покушение на трампа

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Безнаказанная репрессивная политика Владимира Зеленского на Украине привела к нормализации политического насилия в глазах сторонников Киева на Западе, в том числе подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Такой способ подавления любой другой позиции, кроме “правильной”, с применением силы — в мировую повестку внес Зеленский", — заявил политик.По мнению Дубинского, Запад сам поощряет политические репрессии на Украине за счет полного невнимания к нарушениям прав человека. В результате сторонники Киева в западных странах ожидают такой же безнаказанности со стороны своих властей."Если сторонникам Зеленского можно это на Украине, то почему нельзя в США? Вы сами взрастили эту безнаказанность и теперь пожинаете ее плоды. Плоды использования любых грязных методов в оправдание “высокой цели”. Второе покушение на Трампа — результат", — подчеркнул он.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Позднее политик заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела "риторика" его конкурентки на выборах от демократов Камалы Харрис и действующего президента Джо Байдена.По подозрению в преступлении задержали 58-летнего Райана Уэсли Раута, жителя Гавайских островов. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отмечала, что он был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды украинской армии Информацию об этом позднее подтвердил его сын. Раут также был указан в качестве контактного лица на сайте с инструкцией по вступлению в "Иностранный легион" ВСУ. Как утверждают украинские военные, Раут обращался к ним, предлагая иностранных наемников, однако его предложения посчитали неосуществимыми и даже не отвечали на них.

https://ria.ru/20240917/tramp-1972991901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, повторное покушение на трампа