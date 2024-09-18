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Выставка "Многовековая Югра" открылась в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 18.09.2024
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10:29 18.09.2024 (обновлено: 11:08 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/vystavka-1973333817.html
Выставка "Многовековая Югра" открылась в Санкт-Петербурге
Выставка "Многовековая Югра" открылась в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 18.09.2024
Выставка "Многовековая Югра" открылась в Санкт-Петербурге
Выставка "Многовековая Югра", посвящённая истории и культуре автономного округа на основе восьмитомного издания "Академическая история Югры", открылась в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:29
2024-09-18T11:08
санкт-петербург
президентская библиотека имени б. н. ельцина
общество
культура
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ТЮМЕНЬ, 18 сен – РИА Новости. Выставка "Многовековая Югра", посвящённая истории и культуре автономного округа на основе восьмитомного издания "Академическая история Югры", открылась в понедельник в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте правительства Ханты-Мансийского автономного округа. "Открылась выставка "Многовековая Югра", посвященная истории и культуре автономного округа на основе восьмитомного издания "Академическая история Югры". Мероприятие приурочено к 250-летию начала Больших академических экспедиций с 1764 по 1774 годы. Именно в Санкт-Петербурге началась их история по инициативе Михаила Ломоносова и императрицы Екатерины Великой", - говорится на сайте правительства. Первые комплексные академические исследования Югры были организованы два с половиной столетия назад и продолжены в дальнейшем поколениями крупных отечественных и приглашённых исследователей. Академическая летопись Югры – один из уникальных примеров в России, положенный в основу современного восьмитомного научного издания "Академическая история Югры", которое включает в себя материалы новых экспедиций и архивных исследований, отмечается в сообщении. В выставочных залах Президентской библиотеки представлены свидетельства динамичного развития Югры: появление и расселение человека, поступательное вхождение в состав Российского государства, экономический рост, страницы военной славы и трудовой доблести, открытие месторождений нефти и газа, исторические и современные достижения в науке, спорте, культуре. До 12 декабря гости могут увидеть подлинные экспонаты и документы из Музея природы и человека, Государственной библиотеки Югры, Музея геологии, нефти и газа, Этнографического музея под открытым небом "Торум Маа", Государственного архива Югры, Музея спортивной славы Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва, Ботанического института имени Комарова Российской академии наук. Помимо этого, посетители могут сыграть в традиционные игры обских угров в чуме, потрогать нефть, посмотреть кинохронику и современные фильмы о жизни региона.
https://ria.ru/20240910/yugra-1971790266.html
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санкт-петербург, президентская библиотека имени б. н. ельцина, общество, культура
Санкт-Петербург, Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Общество, Культура

Выставка "Многовековая Югра" открылась в Санкт-Петербурге

© Югра/ВКонтактеВыставка "Многовековая Югра", посвящённая истории и культуре автономного округа
Выставка Многовековая Югра, посвящённая истории и культуре автономного округа - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Югра/ВКонтакте
Выставка "Многовековая Югра", посвящённая истории и культуре автономного округа
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 18 сен – РИА Новости. Выставка "Многовековая Югра", посвящённая истории и культуре автономного округа на основе восьмитомного издания "Академическая история Югры", открылась в понедельник в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
"Открылась выставка "Многовековая Югра", посвященная истории и культуре автономного округа на основе восьмитомного издания "Академическая история Югры". Мероприятие приурочено к 250-летию начала Больших академических экспедиций с 1764 по 1774 годы. Именно в Санкт-Петербурге началась их история по инициативе Михаила Ломоносова и императрицы Екатерины Великой", - говорится на сайте правительства.
© Югра/ВКонтактеВыставка "Многовековая Югра", посвящённая истории и культуре автономного округа
Выставка Многовековая Югра, посвящённая истории и культуре автономного округа - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Югра/ВКонтакте
Выставка "Многовековая Югра", посвящённая истории и культуре автономного округа
Первые комплексные академические исследования Югры были организованы два с половиной столетия назад и продолжены в дальнейшем поколениями крупных отечественных и приглашённых исследователей. Академическая летопись Югры – один из уникальных примеров в России, положенный в основу современного восьмитомного научного издания "Академическая история Югры", которое включает в себя материалы новых экспедиций и архивных исследований, отмечается в сообщении.
В выставочных залах Президентской библиотеки представлены свидетельства динамичного развития Югры: появление и расселение человека, поступательное вхождение в состав Российского государства, экономический рост, страницы военной славы и трудовой доблести, открытие месторождений нефти и газа, исторические и современные достижения в науке, спорте, культуре. До 12 декабря гости могут увидеть подлинные экспонаты и документы из Музея природы и человека, Государственной библиотеки Югры, Музея геологии, нефти и газа, Этнографического музея под открытым небом "Торум Маа", Государственного архива Югры, Музея спортивной славы Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва, Ботанического института имени Комарова Российской академии наук. Помимо этого, посетители могут сыграть в традиционные игры обских угров в чуме, потрогать нефть, посмотреть кинохронику и современные фильмы о жизни региона.
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Санкт-ПетербургПрезидентская библиотека имени Б. Н. ЕльцинаОбществоКультура
 
 
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