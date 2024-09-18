https://ria.ru/20240918/vystavka-1973333817.html

Выставка "Многовековая Югра" открылась в Санкт-Петербурге

Выставка "Многовековая Югра" открылась в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 18.09.2024

Выставка "Многовековая Югра" открылась в Санкт-Петербурге

Выставка "Многовековая Югра", посвящённая истории и культуре автономного округа на основе восьмитомного издания "Академическая история Югры", открылась в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:29

2024-09-18T10:29

2024-09-18T11:08

санкт-петербург

президентская библиотека имени б. н. ельцина

общество

культура

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ТЮМЕНЬ, 18 сен – РИА Новости. Выставка "Многовековая Югра", посвящённая истории и культуре автономного округа на основе восьмитомного издания "Академическая история Югры", открылась в понедельник в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте правительства Ханты-Мансийского автономного округа. "Открылась выставка "Многовековая Югра", посвященная истории и культуре автономного округа на основе восьмитомного издания "Академическая история Югры". Мероприятие приурочено к 250-летию начала Больших академических экспедиций с 1764 по 1774 годы. Именно в Санкт-Петербурге началась их история по инициативе Михаила Ломоносова и императрицы Екатерины Великой", - говорится на сайте правительства. Первые комплексные академические исследования Югры были организованы два с половиной столетия назад и продолжены в дальнейшем поколениями крупных отечественных и приглашённых исследователей. Академическая летопись Югры – один из уникальных примеров в России, положенный в основу современного восьмитомного научного издания "Академическая история Югры", которое включает в себя материалы новых экспедиций и архивных исследований, отмечается в сообщении. В выставочных залах Президентской библиотеки представлены свидетельства динамичного развития Югры: появление и расселение человека, поступательное вхождение в состав Российского государства, экономический рост, страницы военной славы и трудовой доблести, открытие месторождений нефти и газа, исторические и современные достижения в науке, спорте, культуре. До 12 декабря гости могут увидеть подлинные экспонаты и документы из Музея природы и человека, Государственной библиотеки Югры, Музея геологии, нефти и газа, Этнографического музея под открытым небом "Торум Маа", Государственного архива Югры, Музея спортивной славы Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва, Ботанического института имени Комарова Российской академии наук. Помимо этого, посетители могут сыграть в традиционные игры обских угров в чуме, потрогать нефть, посмотреть кинохронику и современные фильмы о жизни региона.

https://ria.ru/20240910/yugra-1971790266.html

санкт-петербург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, президентская библиотека имени б. н. ельцина, общество, культура