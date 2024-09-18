https://ria.ru/20240918/vsu-1973478492.html

Генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления в ДНР

Генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления в ДНР - РИА Новости, 18.09.2024

Генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления в ДНР

Кураховское и Красноармейское направления в ДНР остаются самыми напряженными для ВСУ, следует из публикации Генштаба украинских войск. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:51

2024-09-18T17:51

2024-09-18T17:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Кураховское и Красноармейское направления в ДНР остаются самыми напряженными для ВСУ, следует из публикации Генштаба украинских войск. "Горячее всего сейчас на кураховском и покровском (Покровск - украинское название Красноармейска -ред.) направлениях", - говорится в сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в среду в Telegram-канале. Генштаб ВСУ ранее неоднократно делал подобные заявления. О тяжелой для ВСУ ситуации в направлении Курахово и Красноармейска в ДНР также говорил Владимир Зеленский. Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973298811.html

https://ria.ru/20240913/vsu-1972596123.html

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, владимир зеленский, вооруженные силы украины