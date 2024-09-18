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Генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления в ДНР - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/vsu-1973478492.html
Генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления в ДНР
Генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления в ДНР - РИА Новости, 18.09.2024
Генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления в ДНР
Кураховское и Красноармейское направления в ДНР остаются самыми напряженными для ВСУ, следует из публикации Генштаба украинских войск. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:51
2024-09-18T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Кураховское и Красноармейское направления в ДНР остаются самыми напряженными для ВСУ, следует из публикации Генштаба украинских войск. "Горячее всего сейчас на кураховском и покровском (Покровск - украинское название Красноармейска -ред.) направлениях", - говорится в сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в среду в Telegram-канале. Генштаб ВСУ ранее неоднократно делал подобные заявления. О тяжелой для ВСУ ситуации в направлении Курахово и Красноармейска в ДНР также говорил Владимир Зеленский. Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973298811.html
https://ria.ru/20240913/vsu-1972596123.html
донецкая народная республика
красноармейск
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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления в ДНР

Генштаб ВСУ назвал Кураховское и Красноармейское направления самыми напряженными

© Фото : Генштаб ВСУУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Генштаб ВСУ
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Кураховское и Красноармейское направления в ДНР остаются самыми напряженными для ВСУ, следует из публикации Генштаба украинских войск.
"Горячее всего сейчас на кураховском и покровском (Покровск - украинское название Красноармейска -ред.) направлениях", - говорится в сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в среду в Telegram-канале.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Генштаб ВСУ оценил обстановку на Купянском направлении как напряженную
Вчера, 00:30
Генштаб ВСУ ранее неоднократно делал подобные заявления. О тяжелой для ВСУ ситуации в направлении Курахово и Красноармейска в ДНР также говорил Владимир Зеленский.
Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположена крупная ТЭС и водохранилище.
Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление самым "горячим"
13 сентября, 18:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскПокровскВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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