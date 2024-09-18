https://ria.ru/20240918/titan-1973153792.html

Твердая валюта. Россия нашла новый рычаг давления

Твердая валюта. Россия нашла новый рычаг давления - РИА Новости, 18.09.2024

Твердая валюта. Россия нашла новый рычаг давления

Несмотря на громкие заявления и показной отказ от сотрудничества, ЕС и США не могут отказаться от российского титана. В ФРГ на него приходится более 40... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:00

2024-09-18T08:00

2024-09-18T11:22

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на громкие заявления и показной отказ от сотрудничества, ЕС и США не могут отказаться от российского титана. В ФРГ на него приходится более 40 процентов соответствующего сегмента рынка. Пока от Москвы в основном зависит западная авиастроительная отрасль, но ситуация меняется.На титановой игле"ВСМПО-Ависма", крупнейший в мире производитель с полным технологическим циклом, обеспечивает порядка четверти глобального рынка титана. Этот металл нужен в кораблестроении, химической промышленности, энергетике, но прежде всего — в авиакосмической промышленности.Легкий и прочный, ему не страшны высокие температуры и гальваническая коррозия. Но получить его непросто. К тому же, как отмечает основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков, "поставляют не просто материал, а заготовки, целые детали или даже системы ключевых элементов воздушного судна, таких как элементы шасси".Раньше Россия давала половину титана для мировой авиационной промышленности. Крупнейшие клиентами "ВСМПО-Ависма" были европейская корпорация Airbus и американская Boeing. Разумеется, они разорвали сотрудничество, а год назад Вашингтон включил российскую компанию в список предприятий (Entity list), подпадающих под ограничения в рамках правила экспортного контроля. Тем не менее прямой запрет на титан не ввели, и агрессивная политика не помешала недружественным странам в первом полугодии заплатить Москве 264,9 миллиона долларов — 11,4 процента общего импорта."В США есть собственное производство, более-менее способное удовлетворить внутренний спрос, но в Европе практически ничего нет", — поясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.По данным платформы ООН Comtrade, к июлю Германия закупила титана на 193,6 миллиона долларов (41,1 процента импорта), Великобритания — на 22,7 (6,9), Франция — на 15,1 (8,2), Испания — на 4,4 (7,7), Бельгия — на 2,2 (5,7), Словакия — на 99,2 тысячи (11,4). Кроме того, были небольшие поставки в Швейцарию, США, Эстонию, Италию, Румынию, Нидерланды, Японию, Ирландию.Серьезная угрозаНа прошлой неделе Владимир Путин поручил правительству продумать ограничения на экспорт титана, урана, никеля и других ценных ресурсов."Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья — по природному газу это почти 22 процентов от мировых запасов, по золоту — почти 23, по алмазам — почти 55. Михаил Владимирович, у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, — к нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать", — обратился он к премьер-министру Михаилу Мишустину на совещании.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что это связано с практикой незаконных санкций, попытками постоянно прибегать к запретам в торговле с Россией.Заменить тот же титан Западу очень непросто. Сертификация новых поставщиков занимает месяцы и даже годы. "На сегодняшний день полноценной альтернативы российскому металлу нет. У китайского, например, проблемы с качеством — высокий уровень нежелательных примесей, периодическое невыполнение жестких требований по соблюдению технологии, поэтому его рискованно применять для изделий ответственного назначения, в частности, авиации", — говорит Хазанов.Так, поставщик фюзеляжей для Boeing и крыльев для Airbus, Spirit AeroSystems столкнулась с большими неприятностями — из-за коррозии металла образовались дефекты. "На некоторых новых самолетах Boeing и Airbus — компоненты из титана, проданного с поддельной документацией", — приводит комментарий компании The New York Times. Несертифицированный титан идет на пассажирские и грузовые люки, корпуса, теплозащитные экраны. Spirit AeroSystems сейчас проводит расследование совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Предварительно во всем винят сотрудника китайской компании, который фальсифицировал бумаги."Тут важны условия и работы, и хранения, и доставки. Смена поставщиков — процесс долгий, сложный, неизбежно сопровождающийся потерями в качестве. С точки зрения бизнеса решение абсолютно невыгодное — тут чистая политика", — добавляет Патраков. В России и Boeing, и Airbus годами налаживали изготовление комплектующих, делились технологиями, совершенствовали систему контроля качества и фактически встроили российское производство в свою глобальную систему."Да, есть и другие поставщики, но у нас был высокий рейтинг при приемлемых ценах, так что разрыв обойдется дорого", — заключает эксперт.Холодный расчетКонечно, говорить о полном запрете экспорта стратегических ресурсов не приходится. Это России невыгодно."Помимо того, что эти товары приносят доход в бюджет, они обеспечивают загрузку предприятий", — указывает доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Потравный. Найти других покупателей и заключить контракты тоже непросто."Если ввести ограничения, встанет вопрос, что делать с сырьем. Складировать? Кто оплатит произведенный металл? С одной стороны, проблему затоваривания можно решить через ФНБ, но сам этот фонд и формируется из прибыли от экспорта", — рассуждает он. А главное — отрасль нуждается в постоянных инвестициях и геологической разведке.Кроме того, торговля необходимыми Западу материалами позволяет получить значимые для страны подсанкционные товары: бурильную технику, технологии переработки и обогащения руды, подчеркивает эксперт.Патраков же считает, что взаимодействовать с недружественными странами не стоит — при первой возможности они прекратят закупки, и тогда промышленность встанет. "В мире не так много крупных самолетостроительных компаний. Переориентироваться на Китай не выйдет — у них собственное производство, ориентированное на внутренний рынок, и свой титан", — отмечает он. И делает вывод: надежнее перенять модель КНР и активно развивать отечественную авиацию.Правительство действительно плотно взялось за это. До 2030-го планируется увеличить долю российских самолетов с 33 до 81 процента. Предусмотрели субсидирование внутренних рейсов — на это выделили 770 миллиардов рублей. Авиапарк пополнят более тысячи машин, выпустят около пяти тысяч двигателей для воздушных судов. В отрасли очень надеются на ускорение темпов развития.

https://ria.ru/20240402/titan-1937192410.html

https://ria.ru/20240614/titan-1952967434.html

https://ria.ru/20240530/tryudo-1949445671.html

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экономика, технологии, россия, сша, германия, airbus, boeing