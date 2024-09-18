https://ria.ru/20240918/svo-1973504852.html

США рискуют ввязаться в войну с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ

США рискуют ввязаться в войну с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 18.09.2024

США рискуют ввязаться в войну с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ

США рискуют ввязаться в войну с РФ, если конфликт на Украине в ближайшее время не завершится, считает бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:59

2024-09-18T19:59

2024-09-18T19:59

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дональд трамп

камала харрис

юрий ушаков

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. США рискуют ввязаться в войну с РФ, если конфликт на Украине в ближайшее время не завершится, считает бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб. По мнению Биба, если военный конфликт не будет прекращен в ближайшее время, то ситуация на Украине может быстро дойти до точки, когда у американской администрации будет только два варианта. "Первый - принять то, что Украина будет терять все больше и больше территории (возможно, медленно и постепенно, как сейчас, но с возможностью внезапного краха), в то время как ее экономика и инфраструктура будут разрушены в обозримом будущем. Альтернативой будет эскалация в сторону прямой войны между США и Россией", - пишет Биб в совместной с научным сотрудником Института ответственного государственного управления имени Куинси в Вашингтоне Анатолем Ливеном статье для издания Responsible Statecraft. Авторы статьи пишут, что в случае прихода экс-президента США Дональда Трампа к власти демократы, вероятно, сделают все возможное, чтобы блокировать и саботировать попытки его администрации достичь мирного урегулирования. В случае, если к власти придет вице-президент США Камала Харрис, республиканцы будут вести себя подобным образом в отношении шагов ее администрации, полагают авторы. Трамп ранее предупредил, что в случае победы на предстоящих выборах Харрис США грозит военный конфликт с Россией. Соратник Трампа и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс заявлял, что план экс-президента по решению украинского конфликта может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между двумя странами и предоставление Москве гарантий того, что Киеву не будет дано членство в НАТО. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент РФ назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявлял, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Оценивать готовность кандидата в президента США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно, нужно дождаться окончания президентских выборов в США, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240914/tramp-1972650761.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955253008.html

https://ria.ru/20240518/tramp-1946832073.html

россия

сша

украина

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, юрий ушаков, центральное разведывательное управление (цру), нато, вооруженные силы украины