https://ria.ru/20240918/sumy-1973307652.html

СМИ сообщили о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги

СМИ сообщили о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 18.09.2024

СМИ сообщили о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T04:03

2024-09-18T04:03

2024-09-18T04:03

специальная военная операция на украине

россия

сумы

дмитрий песков

украина

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах прозвучали взрывы", - сообщил телеканал в Telegram-канале. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973307342.html

россия

сумы

украина

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россия, сумы, дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, в мире