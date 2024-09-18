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Белый дом оценил возможность новых переговоров Байдена с Зеленским

Белый дом оценил возможность новых переговоров Байдена с Зеленским - РИА Новости, 18.09.2024

Белый дом оценил возможность новых переговоров Байдена с Зеленским

США пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Белом доме или в Нью-Йорке на полях Генассамблеи... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:17

2024-09-18T23:17

2024-09-18T23:17

в мире

нью-йорк (город)

сша

джо байден

владимир зеленский

джон кирби

оон

генеральная ассамблея оон

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Белом доме или в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, заявил в среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "У меня на сегодня нет встречи, чтобы о ней объявить", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя возможность новых переговоров Байдена с Зеленским в Белом доме или в Нью-Йорке. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН 24 сентября, во время мероприятия также проведет встречи с мировыми лидерами. В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября.

https://ria.ru/20240918/zelenskiy-1973307498.html

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Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), сша, джо байден, владимир зеленский, джон кирби, оон, генеральная ассамблея оон