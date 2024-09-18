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Штаты готовятся к поражению в мировой войне

Штаты готовятся к поражению в мировой войне - РИА Новости, 18.09.2024

Штаты готовятся к поражению в мировой войне

Если в ближайшее десятилетие между великими державами разразится большая война, то США ее, скорее всего, проиграют — к такому выводу пришло глубоко... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:00

2024-09-18T08:00

2024-09-18T10:46

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Если в ближайшее десятилетие между великими державами разразится большая война, то США ее, скорее всего, проиграют — к такому выводу пришло глубоко недружественное России издание Bloomberg.В подкрепление этого нестандартного для американской пропаганды тезиса издание жесточайшим образом критикует всю военную политику США. "Пентагон десятилетиями модернизирует ядерный арсенал, — жжет глаголом Bloomberg. — Но, честно говоря, это делается, просто чтобы убедиться, что американское ядерное оружие и средства его доставки еще работают. По всем трем аспектам модернизации — бомбардировщики, наземные ракеты и вооружение подлодок — существует отставание от графика и превышение бюджета".При этом одной модернизации мало. Новая военная стратегия США предполагает, что страна должна вести ядерную войну одновременно против России и Китая — а это значит, с полным бесстыдством сообщает нам издание, что США должны начинать наращивать свой ядерный арсенал, наплевав на все договоры об ограничении. Однако пока что ресурсов на это не хватает.Еще одна проблема заключается в том, что, пока тратятся деньги на модернизацию ядерного оружия, не хватает средств на расширение производства обычных вооружений. Ведь далеко не факт, что грядущая мировая война будет ядерной. По крайней мере, поначалу она будет вестись обычными средствами. И тут оказывается, что у американцев дефицит на дефиците.Флоту не хватает людей, кораблей и подлодок "для осуществления глобальной миссии". У огромного числа самолетов, кораблей и субмарин истек срок годности, ведь их построили еще в 1970-80-е. В конце 2020-х годов эти проблемы нарастут до критического состояния — и против того же Китая Штатам будет нечем воевать: "Вооружения закончатся через несколько дней конфликта, а корабли, самолеты и другую технику, которая будет гибнуть в громадных количествах, попросту нечем будет заменить".У нас часто думают, что такие заплачки делаются в целях напустить "туман войны", запутать противников, а заодно выклянчить у конгресса еще денег на оборонку. Однако тут случай другой.Bloomberg не выступает лоббистом Пентагона — наоборот, ссылается на доклад комиссии конгресса США по стратегии национальной обороны, где все действия военного ведомства были последовательно раскритикованы и зафиксировано стратегическое отставание Штатов от России и Китая. Мы об этом интересном документе уже писали.Меры для выправления ситуации предлагаются просто революционные. Штатам не хватает триллиона на свою "оборону", нужно как минимум два. Bloomberg рекомендует увеличить военные расходы почти в два раза — с трех процентов до пяти от ВВП в год.Но где взять эти невероятные деньги стране, которая и так по уши в долгах?Возможно, великие экономисты в самой великой стране мира предложат какой-то волшебный рецепт? Да нет, тут все очень традиционно. Для того чтобы найти деньги на войну, надо поднять налоги и сократить расходы на социалку.То есть Штатам предлагается пройти шоковую терапию, которую чикагские мальчики раньше устраивали в других странах. А без этого в войне против великих держав им не выстоять.Заметьте, кстати, как быстро брюки превратились в элегантные шорты. Как стремительно в американской риторике Россия из страны-бензоколонки с порванной в клочья экономикой превратилась в "великую державу". То же самое произошло и с Китаем, который американцы привыкли называть слабой и авторитарной "развивающейся страной".Нет, для нас это не повод всех закидывать шапками. Россия сумела доказать свою силу на мировой арене — благодаря неслыханному мужеству наших военных, бесперебойной работе нашего ВПК, а также легендарной стойкости и терпению русского народа. Признание Штатами того, что они не выдерживают глобального противостояния, отнюдь не повод для нас расслабляться. Наоборот, мы будем работать еще лучше.Однако нельзя отрицать и того, что на горизонте у нашего стратегического противника замаячила огромная проблема. Вашингтон сам загнал себя в интересную ловушку. С одной стороны, там пытаются выносить все внутренние проблемы наружу, поджигая конфликты во всем мире и намереваясь воевать на нескольких фронтах сразу. Этого, мол, требует стабильность в стране.С другой стороны, чтобы продолжать кошмарить весь мир, нужно столько денег, что стабильности в стране можно сказать "пока-пока". Ни одно государство не выдержит таких бешеных военных расходов — Советский Союз надорвался и развалился, тратя радикально меньше денег.Снимать с довольствия миллионы людей, которые привыкли поколениями жить на пособия и уже законсервировались в своей бедности? Но они тогда окажутся перед лицом голодной смерти и, естественно, пойдут бунтовать.Повышать налоги на физлиц и корпорации? Действительно, в докладе комиссии конгресса с ностальгией вспоминаются времена холодной войны, когда налоги на прибыль доходили до 70%, а налоги на доходы корпораций — до 50%. Это позволяло доводить долю военных расходов до 14% от ВВП.Однако на сегодня огромная часть американских корпораций зарегистрирована где угодно, только не в самих США, ничего в американский бюджет не платит и не собирается. Физлица — от дантистов до сенаторов — прячут все доходы в офшорах. А некоторые юрлица вообще отказываются платить по счетам, понимая, что им ничего за это не будет. Вы знаете, что целый штат Калифорния отказался возвращать долги федеральному бюджету — и уже год живет в состоянии дефолта?Проблема необходимости повышения военных расходов настолько неприятна, что оба кандидата в президенты — и Харрис, и Трамп — предпочитают обходить ее молчанием. Действительно, не скажешь же избирателям: нам надо или срочно везде проигрывать, или готовиться жить очень бедно. Люди этого не поймут.Поэтому кандидаты продолжают весело нести чушь про аборты для трансгендеров и про мигрантов, которые едят собак, а их страна тем временем, словно "Титаник", на полных парах несется вперед, туда, где ее поджидает невиданных размеров военно-экономический кризис.

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аналитика, сша, россия, китай, министерство обороны сша