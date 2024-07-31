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В США придумали, как победить всех - РИА Новости, 31.07.2024
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08:00 31.07.2024 (обновлено: 08:10 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/ssha-1962950654.html
В США придумали, как победить всех
В США придумали, как победить всех - РИА Новости, 31.07.2024
В США придумали, как победить всех
Комиссия по стратегии национальной обороны конгресса США опубликовала свой доклад о состоянии вооруженных сил страны, и он оказался печален. "Во первых строках" РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:00
2024-07-31T08:10
аналитика
сша
россия
китай
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Комиссия по стратегии национальной обороны конгресса США опубликовала свой доклад о состоянии вооруженных сил страны, и он оказался печален. "Во первых строках" прямо утверждается, что Соединенные Штаты "в одиночку не могут противостоять ни России, ни Китаю и не могут выиграть в войне против них".Это неприятная, конечно, новость для американофилов, потому что они взращены на мифе о мировом гегемоне, который прилетит, если что, на вертолете, быстренько оккупирует любую страну и поставит к стенке местных "авторитариев". Теперь выяснилось, что нет, не прилетит.Члены комиссии, среди которых есть представители разведки, спецслужб, дипломатии, а также целый генерал в отставке, прославившийся умением резать правду-матку о положении дел на фронте, откровенно пишут о том, что в военном плане США далеко отстали от России и Китая и это отставание растет с каждым годом: "Американские военные не имеют ни возможности, ни способности &lt;...&gt; для того, чтобы сдержать (врага) или победить в битве".С болью признается, что впервые за последние десятилетия Град на холме оказался перед лицом равных противников. Из-за этого приходится срочно менять стратегическую концепцию. А что же случилось с предыдущей?Несмотря на все завывания о "защите демократии", настоящей военной концепцией США со времен краха СССР была доктрина Вулфовица, мы о ней в свое время писали. Эта совершенно людоедская теория указывает Вашингтону громить военным путем любую страну, которая осмелится развиваться опережающим темпом.Этой концепции следовали как по нотам. Успешно развивается Ирак? Вторгаемся в Ирак и вешаем лидера страны. Процветает огромная многонациональная Югославия? Бомбим Югославию. Приподнялась Ливия, становящаяся самой успешной страной в Африке? Бах — и "мы, оглядываясь, видим лишь руины".Важное уточнение — все эти процветавшие, успешные страны были очень слабы в военном отношении. Американская армия уничтожала их, не боясь ответа. Заодно зачищались правительства и элиты, недостаточно лояльные американской гегемонии, и преподносился жестокий урок остальным вассалам: только рыпнитесь — и вот что с вами будет.Но пока американцы расправлялись таким образом с заведомо слабыми противниками, тихо и скромно наращивали свою военную и экономическую мощь Китай, Россия, Иран, КНДР. Согласно старой концепции, их надо было бы "вбомбить в каменный век" еще в 90-е.Но случилось так, как случилось. Доктрина Вулфовица — она создавалась в эпоху безусловного расцвета США и подразумевала отсутствие равных противников — больше не работает.Некоторое время просуществовала доктрина "двух войн", предполагавшая, что Соединенные Штаты могут вести одновременно два конфликта. Однако Украина и Ближний Восток показали, что теперь и этого не могут. ВСУ бесславно отступают, а на Ближнем Востоке вовсю орудуют проиранские группировки и местные партизаны, загнавшие американских солдат по военным базам и атакующие американские военные корабли.Комиссия по стратегии нацобороны предлагает американцам новую концепцию тотальной войны — "применение силы на многих театрах военных действий". Имеется в виду, что продолжительное военное противостояние с такими врагами, как Россия и Китай, развернется и на земле, и в воздухе, и в космосе, и в киберпространстве, и в общественной сфере. География этих войн тоже будет обширна, потому что у России и Китая есть союзники в разных регионах мира. И на всех фронтах американцы должны быть готовы "отразить угрозу".Меры, которые назрели и перезрели: реиндустриализация Америки, срочное развитие оборонной промышленности и стремительное внедрение инноваций, поддержка частного бизнеса в военпроме, наращивание и отработка взаимодействия разных родов войск, расширение набора в армию и даже мобилизация граждан.Планов громадье, но где взять на это деньги? Авторы доклада подмечают, что "американская общественность даже не представляет, с чем ей придется столкнуться в случае войны — с отключением электричества, дефицитом воды, еды, отсутствием всех привычных товаров и услуг, а также той цены, которую нужно заплатить за то, чтобы к этой войне подготовиться".Действительно, в Штатах обожают снимать фильмы и сериалы про ядерный постапокалипсис, однако характерно, что выжившие там существуют с удивительным комфортом — и электричество почему-то работает, и еды вдоволь, и из холодильника всегда можно достать лед, положить в стакан с дорогим виски и задумчиво стоять у неразбитого окна, любуясь закатом над руинами Нью-Йорка. Суровая реальность выглядит, однако, совсем не так.Комиссия предлагает американцам вернуться к временам холодной войны, когда военный бюджет США доходил до 16,9 процента от ВВП (в 2025 году он составит около трех процентов). В те времена налоги на прибыли в Штатах доходили до 70 процентов, налоги на доходы корпораций — до 50. Значит, и сегодня нужно поднять налоги и в разы увеличить расходы на "оборону".В общем, перед нами развернутая стратегия мобилизации американского общества с затягиванием поясов и "пушками вместо масла". Это открытая подготовка к полномасштабной мировой войне, причем противники США тоже названы открыто.Есть большие сомнения, что экономика Штатов выдержит реформы, которые требует комиссия. Зашкаливающий госдолг, инфляция, стремительно растущее число бедноты (оно практически удвоилось с 2021 года) — все это реальные проблемы.Сегодня Россия и Китай выигрывают у США экономику — это очень важный театр военных действий. В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду. В Соединенных Штатах таких семей миллионы. Готовы ли они еще больше ужиматься в расходах, чтобы спонсировать свою армию? Или военное промпроизводство обеспечит их рабочими местами и простимулирует экономику как во время Второй мировой?Однако опыт предыдущих американских интервенций продемонстрировал их страшную убыточность для страны. В песках Афганистана потерялся то ли один, то ли два триллиона долларов. Разжигание конфликта на Тайване принесло убытков на пять триллионов. Инвестиции в Украину тоже оказались невозвратными. Все эти деньги вынимаются из карманов обычных американских налогоплательщиков и ничего не приносят им взамен. Войны перестали быть выгодными. Как у Рузвельта — не получилось.В любом случае новая концепция военной стратегии США — это серьезный вызов, и относиться к нему легкомысленно просто невозможно. У России и Китая есть все возможности, чтобы выработать достойный ответ американцам. И прислать этот ответ по назначению.
https://ria.ru/20240730/ssha-1962817584.html
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Виктория Никифорова
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Виктория Никифорова
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аналитика, сша, россия, китай
Аналитика, США, Россия, Китай

В США придумали, как победить всех

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Комиссия по стратегии национальной обороны конгресса США опубликовала свой доклад о состоянии вооруженных сил страны, и он оказался печален. "Во первых строках" прямо утверждается, что Соединенные Штаты "в одиночку не могут противостоять ни России, ни Китаю и не могут выиграть в войне против них".
Это неприятная, конечно, новость для американофилов, потому что они взращены на мифе о мировом гегемоне, который прилетит, если что, на вертолете, быстренько оккупирует любую страну и поставит к стенке местных "авторитариев". Теперь выяснилось, что нет, не прилетит.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией, заявили в конгрессе
30 июля, 01:17
Члены комиссии, среди которых есть представители разведки, спецслужб, дипломатии, а также целый генерал в отставке, прославившийся умением резать правду-матку о положении дел на фронте, откровенно пишут о том, что в военном плане США далеко отстали от России и Китая и это отставание растет с каждым годом: "Американские военные не имеют ни возможности, ни способности <...> для того, чтобы сдержать (врага) или победить в битве".
С болью признается, что впервые за последние десятилетия Град на холме оказался перед лицом равных противников. Из-за этого приходится срочно менять стратегическую концепцию. А что же случилось с предыдущей?
Несмотря на все завывания о "защите демократии", настоящей военной концепцией США со времен краха СССР была доктрина Вулфовица, мы о ней в свое время писали. Эта совершенно людоедская теория указывает Вашингтону громить военным путем любую страну, которая осмелится развиваться опережающим темпом.
Нордвик - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
"Расширялись ради этого". В какой новый регион хочет вторгнуться НАТО
30 июля, 08:00
Этой концепции следовали как по нотам. Успешно развивается Ирак? Вторгаемся в Ирак и вешаем лидера страны. Процветает огромная многонациональная Югославия? Бомбим Югославию. Приподнялась Ливия, становящаяся самой успешной страной в Африке? Бах — и "мы, оглядываясь, видим лишь руины".
Важное уточнение — все эти процветавшие, успешные страны были очень слабы в военном отношении. Американская армия уничтожала их, не боясь ответа. Заодно зачищались правительства и элиты, недостаточно лояльные американской гегемонии, и преподносился жестокий урок остальным вассалам: только рыпнитесь — и вот что с вами будет.
Но пока американцы расправлялись таким образом с заведомо слабыми противниками, тихо и скромно наращивали свою военную и экономическую мощь Китай, Россия, Иран, КНДР. Согласно старой концепции, их надо было бы "вбомбить в каменный век" еще в 90-е.
Но случилось так, как случилось. Доктрина Вулфовица — она создавалась в эпоху безусловного расцвета США и подразумевала отсутствие равных противников — больше не работает.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
"У нас всего один шанс". Как Россия сломала западную военную доктрину
15 июля, 08:00
Некоторое время просуществовала доктрина "двух войн", предполагавшая, что Соединенные Штаты могут вести одновременно два конфликта. Однако Украина и Ближний Восток показали, что теперь и этого не могут. ВСУ бесславно отступают, а на Ближнем Востоке вовсю орудуют проиранские группировки и местные партизаны, загнавшие американских солдат по военным базам и атакующие американские военные корабли.
Комиссия по стратегии нацобороны предлагает американцам новую концепцию тотальной войны — "применение силы на многих театрах военных действий". Имеется в виду, что продолжительное военное противостояние с такими врагами, как Россия и Китай, развернется и на земле, и в воздухе, и в космосе, и в киберпространстве, и в общественной сфере. География этих войн тоже будет обширна, потому что у России и Китая есть союзники в разных регионах мира. И на всех фронтах американцы должны быть готовы "отразить угрозу".
Меры, которые назрели и перезрели: реиндустриализация Америки, срочное развитие оборонной промышленности и стремительное внедрение инноваций, поддержка частного бизнеса в военпроме, наращивание и отработка взаимодействия разных родов войск, расширение набора в армию и даже мобилизация граждан.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины
29 июля, 20:14
Планов громадье, но где взять на это деньги? Авторы доклада подмечают, что "американская общественность даже не представляет, с чем ей придется столкнуться в случае войны — с отключением электричества, дефицитом воды, еды, отсутствием всех привычных товаров и услуг, а также той цены, которую нужно заплатить за то, чтобы к этой войне подготовиться".
Действительно, в Штатах обожают снимать фильмы и сериалы про ядерный постапокалипсис, однако характерно, что выжившие там существуют с удивительным комфортом — и электричество почему-то работает, и еды вдоволь, и из холодильника всегда можно достать лед, положить в стакан с дорогим виски и задумчиво стоять у неразбитого окна, любуясь закатом над руинами Нью-Йорка. Суровая реальность выглядит, однако, совсем не так.
Комиссия предлагает американцам вернуться к временам холодной войны, когда военный бюджет США доходил до 16,9 процента от ВВП (в 2025 году он составит около трех процентов). В те времена налоги на прибыли в Штатах доходили до 70 процентов, налоги на доходы корпораций — до 50. Значит, и сегодня нужно поднять налоги и в разы увеличить расходы на "оборону".
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Конгрессмены предупредили о растущем дефиците бюджета США
30 июля, 00:40
В общем, перед нами развернутая стратегия мобилизации американского общества с затягиванием поясов и "пушками вместо масла". Это открытая подготовка к полномасштабной мировой войне, причем противники США тоже названы открыто.
Есть большие сомнения, что экономика Штатов выдержит реформы, которые требует комиссия. Зашкаливающий госдолг, инфляция, стремительно растущее число бедноты (оно практически удвоилось с 2021 года) — все это реальные проблемы.
Сегодня Россия и Китай выигрывают у США экономику — это очень важный театр военных действий. В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду. В Соединенных Штатах таких семей миллионы. Готовы ли они еще больше ужиматься в расходах, чтобы спонсировать свою армию? Или военное промпроизводство обеспечит их рабочими местами и простимулирует экономику как во время Второй мировой?
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
СМИ: в США боятся, что Россия научит Китай бороться с американским оружием
15 июля, 23:08
Однако опыт предыдущих американских интервенций продемонстрировал их страшную убыточность для страны. В песках Афганистана потерялся то ли один, то ли два триллиона долларов. Разжигание конфликта на Тайване принесло убытков на пять триллионов. Инвестиции в Украину тоже оказались невозвратными. Все эти деньги вынимаются из карманов обычных американских налогоплательщиков и ничего не приносят им взамен. Войны перестали быть выгодными. Как у Рузвельта — не получилось.
В любом случае новая концепция военной стратегии США — это серьезный вызов, и относиться к нему легкомысленно просто невозможно. У России и Китая есть все возможности, чтобы выработать достойный ответ американцам. И прислать этот ответ по назначению.
 
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