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США на страже мира: Россия "недемократически контролирует" свои ресурсы

США на страже мира: Россия "недемократически контролирует" свои ресурсы - РИА Новости, 26.09.2022

США на страже мира: Россия "недемократически контролирует" свои ресурсы

Популярный миф новейшей истории гласит, что в 90-е, сразу после распада Советского Союза, у нас с американцами была большая дружба. Вашингтон счел Россию... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:00

2022-09-26T08:00

2022-09-26T18:05

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Популярный миф новейшей истории гласит, что в 90-е, сразу после распада Советского Союза, у нас с американцами была большая дружба. Вашингтон счел Россию неопасной, позволил ей развиваться, участвовать в глобализации, что-то как-то на этом заработать. "Мир, дружба, жвачка". Но потом Россия повела себя "нехорошо". Принудила Грузию к миру, присоединила Крым, вписалась за Донбасс. Американцы рассердились и стали Россию "наказывать".На самом деле, все было совсем не так. В этом году исполняется тридцать лет легендарной доктрине Вулфовица. Первые отрывки из нее появились в американской печати в марте 1992 года. С момента распада СССР не прошло и трех месяцев. Однако уже тогда видный сотрудник Госдепа и Пентагона Пол Вулфовиц называл Российскую Федерацию потенциально главной угрозой США и призывал американскую администрацию не спать на лаврах победы в холодной войне.Причина такого настороженного отношения предельно проста: даже ослабленная после распада СССР, Россия сохранила крупнейший в мире запас стратегического ядерного оружия и была единственной в мире страной, способной уничтожить США. Значит, главное для американцев было не допустить того, чтобы Россия стала сильной и вырвалась из-под влияния Вашингтона.Вулфовиц сочинил для американцев новый образ врага. Это было насущно необходимо после крушения коммунистической идеи. Получилось просто: атаке США подлежала любая страна, способная составить США конкуренцию. Атака, отметим, — это никакая не метафора. Это совершенно конкретное вооруженное нападение. Война, проще говоря. Бомбежки, убийства, потоки крови.Конкурентом США (или даже потенциальным конкурентом) Вулфовиц предложил считать любую страну, которая "недемократически контролирует ресурсы в любом критически важном для США регионе мира"."Недемократически контролирует" — это значит, что страна сама распоряжается своими богатствами, продает их кому хочет, назначает свою цену, а не ту, что установил Вашингтон. В число "критически важных для США регионов" автор включил практически весь мир. В его списке нет разве что Африки и Антарктиды.Американцев несколько смутила откровенность Вулфовица, поэтому в документ не раз вносились правки, призванные как-то затушевать тот факт, что Вашингтон собрался бомбить любую страну, которая позволит себе выбиться из нищеты и вести независимую политику. Поэтому — в полном соответствии с Оруэллом — американскую гегемонию переименовали в "демократию", американскую агрессию в "коллективную безопасность", а всю доктрину, словно в насмешку, назвали "оборонной".Отрихтовав таким образом, доктрину принялись выполнять. Вашингтон брал под контроль международные организации, об колено ломал все годами создававшиеся договоренности между странами и навязывал свою волю нейтральным, по сути, институтам. Например, сам Вулфовиц пару лет проработал президентом Всемирного банка. Его "ушли" оттуда после грязного сексуального скандала, однако наследовал ему другой американец — Роберт Зеллик из Goldman Sachs.США запихивали в блок НАТО все новые и новые страны, игнорируя волю их народов. Взяли под "демократический контроль" Вооруженные силы Украины — проницательный Вулфовиц требовал этого еще в 1992 году. Не допустили "ренационализации оборонного комплекса" стран — вассалов Вашингтона.А едва завидев на горизонте конкурента, бросались его бомбить, даже не интересуясь мнением ООН или других "устаревших и слабых", по мнению Вулфовица, международных организаций. После 11 сентября концепцию Вулфовица удачно дополнила доктрина Буша-младшего. Она предполагала, что США могут нанести превентивный удар по любой стране, представляющей для них угрозу. Ужас в том, что угрозой могло стать любое более или менее успешное государство.Вы все помните эти стабильные и процветающие страны — Ливию, Ирак, Югославию. Где они теперь? Мы, оглядываясь, видим лишь руины. Сирию в свое время от американской "демократизации" спасло только вмешательство России. Точно так же сегодня мы пытаемся спасти от физического истребления Восток Украины.И все эти варварские нападения, весь этот чудовищный геноцид творился демонстративно, с расчетом на то, что все правительства мира увидят американское вторжение и испугаются. А главным адресатом всех атак Вашингтона всегда оставалась Москва. Месседж был понятен: сидите и не рыпайтесь.Таким образом, в начале 2000-х, с приходом к власти Путина, Россия столкнулась с парадоксальной задачей. С одной стороны, надо было поднимать хозяйство, восстанавливать страну после "святых 90-х". Возвращать под контроль те же ресурсы, столь вожделенные для американцев. Развиваться ускоренным темпом.С другой стороны, в глазах Вашингтона требовалось выглядеть слабыми и несчастными. Нельзя было возбуждать подозрений, что мы хотя бы в отдаленной перспективе можем стать конкурентами Америке.И долгое время эту парадоксальную задачу удавалось выполнять. Соглашаясь по мелочам, договариваясь, идя на компромиссы, наша страна неуклонно богатела, развивалась, модернизировала армию, поднимала производство, шла вперед. Выигрывались годы мирного развития — те самые двадцать лет внутреннего и внешнего покоя, о которых мечтал Столыпин.Тут, кстати, отдельное спасибо надо сказать нашей творческой интеллигенции и неполживым журналистам. Десятилетиями они лили в уши мирового сообщества разнообразную чернуху про то, как все у нас плохо. Мировые кинофестивали покоряли российские фильмы о том, как мы тут живописно вымираем. Либеральная журналистика гнала отчаянную пургу про коррупцию, развал всего и вся, провалившиеся реформы в армии, образовании, здравоохранении. Ах, как же грело это душу американцев: вот-вот — и русские вымрут сами, и делать-то ничего не надо будет.Ближайшим вассалам Вашингтона жилось еще хуже. Возьмите ту же Германию. С одной стороны, потрясающие экономические успехи (невозможные, конечно, без российских углеводородов по сходной цене). С другой — нарочито вялая, соглашательская внешняя политика. Череда терпеливо сносимых унижений — венцом их, конечно, было открытое признание того, что американские спецслужбы круглосуточно прослушивают германского лидера — канцлерин Меркель. Аккуратные попытки возражать американскому суверену и тут же откаты назад. Согласие на вторжение мигрантов, на гей-пропаганду, на гонения христианства, на жесточайшие локдауны и череду банкротств во время пандемии. Что угодно, лишь бы не разозлить Вашингтон.Ради чего шло на это правительство богатейшей страны Европы? Да именно ради того, чтобы не выглядеть конкурентом Америки. Германские власти платили и каялись, лишь бы протянуть еще годик, лишь бы гегемон на них не ополчился.В конце концов немцы отказались даже от своего главного преимущества — сотрудничества с Россией. Но это, как видим, их уже не спасло. Вашингтон все равно решил, что Германия непозволительно поднялась, и решил ее обескровить. Пока — экономическими методами. Но если немцы возмутятся, не станет дело и за силовыми. Американских военных баз на территории Германии хватает.Да что Германия? Осторожничал, выжидал даже Китай — экономический гегемон планеты, располагающий мощной современной армией. Кому охота подставлять своих граждан под удар американских ракет, если можно этого не делать?Ведь это только совсем глупенькие либералы думают, что Вашингтон верит в какую-то там конкуренцию, демократию, права человека. Они, помнится, раньше еще восклицали: ах, зачем же Штаты полезли на Ближний Восток? Им же там не удастся построить демократию.Да господи боже мой, они и не собирались там ничего строить. Они хотели там все разбомбить и убить побольше народу. Так в их представлении выглядит конкуренция. Невидимая рука рынка по-американски — это механизм открытия бомболюка.К 2014 году стало понятно, что дальше скрывать свое могущество у России просто не получается. Была замирена Грузия, и ей не помогли никакие американские военные. Был присоединен Крым — к немалому изумлению американской разведки. Был спасен от зачисток Донбасс. И, кстати, была триумфально проведена зимняя Олимпиада — американцы очень болезненно воспринимают такие чисто символические, казалось бы, победы.И тогда переход Вашингтона к силовым действиям против нашей страны стал просто вопросом времени. Еще в 2017 году, задолго до пандемии, задолго до спецоперации американские аналитики составили доклад "Асимметричная атака Путина на демократию". В начале 2018 года его обсудили в комитете сената США по международным отношениям.Каких только грехов России там нет! Ну прежде всего, конечно, мы недемократически контролируем собственные ресурсы, торгуем ими, понимаешь, как хотим и с кем хотим. У нас успешно модернизирована армия. Развивается промышленность и новые технологии. Граждане России живут хорошо. Окрепшая страна восстановила лидерство на постсоветском пространстве и успешно продвигает свои интересы в Европе и мире.Но, что самое ужасное, Россия подает плохой пример. Другие страны смотрят на нее и видят: так можно. Можно быть процветающей могущественной страной, проводить свою политику, не слушаться Вашингтона, и американские ракеты не прилетят ровнять тебя в пыль. Но это же альтернатива мировому гегемону. Это безобразие. Такого быть не должно.Заметим, обсуждение "асимметричной атаки Путина" велось еще при Трампе. Комитет по международным отношениям требовал от него немедленно что-то сделать с Россией. Уже тогда наша страна считалась слишком опасным конкурентом для США. По мнению американцев, ее просто не должно было больше быть.Трамп, надо отдать ему должное, не повелся на провокацию. Но стоило прийти к власти Байдену, как Америка начала свое вторжение в наши пределы. Украину готовили к войне так демонстративно, что это не могло никого обмануть. Сегодня тем более всем очевидно — американцы пытаются уничтожить Россию, бросая в бой украинских туземцев.Впрочем, они и не шифруются особо. Американская разведка определяет для ВСУ цели, американские инструкторы тренируют пехоту и учат обращению с американским оружием. США повязывают кровью своих вассалов по НАТО. Пытаются сломать нашу экономику. Осуществляют дикий прессинг в международных институтах, которые Вашингтон заранее взял под контроль. Ведут психические информационные атаки, ломают волю людей.В каком-то романе Стивена Кинга с побежденного дьявола сползает лицо — симпатичное, интересное, хорошо знакомое человеческое лицо, — а из-под его обрывков лезет на свет злобное чудовище, истинный хозяин человеческой оболочки. Именно это происходит сейчас на наших западных рубежах.И не надо тут ля-ля про то, что Россия повела себя как-то не так, а Америка решила ее наказать. Мы просто слишком хорошо жили, были слишком самостоятельны, позволяли себе защищать друзей и давать сдачи врагам. Ну вот за нами и пришло мировое зло. Оно не могло не прийти. Оно готовилось к этому очень давно. Теперь мы должны сделать все, чтобы его победить.

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колумнисты - авторы, авторы, россия, сша, нато, государственный департамент сша, владимир путин, европа, германия