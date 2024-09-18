https://ria.ru/20240918/serzhant-1973306048.html
Американского сержанта наградили за подготовку боевиков ВСУ
Американского сержанта наградили за подготовку боевиков ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
Американского сержанта наградили за подготовку боевиков ВСУ
Американский сержант Дмитрий Арканников получил Похвальную медаль армии США за помощь в подготовке боевиков ВСУ, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:19
2024-09-18T03:19
2024-09-18T07:50
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американский сержант Дмитрий Арканников получил Похвальную медаль армии США за помощь в подготовке боевиков ВСУ, выяснило РИА Новости. Как следует из фотографий в аккаунте Арканникова в Instagram (деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская), он принимал участие в учениях в Польше в 2022 году и немецком городе Графенвёр с 4 апреля 2023 года по 30 сентября 2023 года совместно с боевиками ВСУ и украинской нацгвардии. После совместных учений в Германии Арканникову вручили Похвальную медаль армии США за "выдающиеся заслуги в качестве лингвиста" и "преодоление языкового барьера между военнослужащими армии США и ВСУ", говорится в опубликованном им документе. Арканников владеет как английским, так и русским языками. В подарок от ВСУ Арканников получил несколько бутылок алкоголя, а также значки, шевроны и предметы одежды с украинской символикой. На своей странице в Instagram Арканников ведет сборы для боевиков штурмовой гвардейской бригады национальной гвардии Украины, с одним из которых - Александром Федоровичем - он познакомился во время проведения учений. Согласно опубликованному им тексту, средства в размере 15 тысяч долларов США пойдут на покупку защитного снаряжения и пяти пикапов для боевиков ВСУ. Ранее, в июле-августе 2019 года, Арканников посещал с командировкой Таджикистан, за что его также поощрили Соединенные Штаты. Россия постоянно говорит о вовлеченности стран Запада и в первую очередь США в конфликт на Украине. В распоряжение СМИ не раз попадали свидетельства прямого участия американских военных и сотрудников ЧВК в подготовке боевиков ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240906/ukraina-1970939417.html
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сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, США, Украина
Американского сержанта наградили за подготовку боевиков ВСУ
Сержант Арканников получил Похвальную медаль армии США за подготовку солдат ВСУ