https://ria.ru/20240918/serzhant-1973306048.html

Американского сержанта наградили за подготовку боевиков ВСУ

Американского сержанта наградили за подготовку боевиков ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024

Американского сержанта наградили за подготовку боевиков ВСУ

Американский сержант Дмитрий Арканников получил Похвальную медаль армии США за помощь в подготовке боевиков ВСУ, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T03:19

2024-09-18T03:19

2024-09-18T07:50

специальная военная операция на украине

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

россия

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c30928b7150beeac0254e3dfd0b975fc.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американский сержант Дмитрий Арканников получил Похвальную медаль армии США за помощь в подготовке боевиков ВСУ, выяснило РИА Новости. Как следует из фотографий в аккаунте Арканникова в Instagram (деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская), он принимал участие в учениях в Польше в 2022 году и немецком городе Графенвёр с 4 апреля 2023 года по 30 сентября 2023 года совместно с боевиками ВСУ и украинской нацгвардии. После совместных учений в Германии Арканникову вручили Похвальную медаль армии США за "выдающиеся заслуги в качестве лингвиста" и "преодоление языкового барьера между военнослужащими армии США и ВСУ", говорится в опубликованном им документе. Арканников владеет как английским, так и русским языками. В подарок от ВСУ Арканников получил несколько бутылок алкоголя, а также значки, шевроны и предметы одежды с украинской символикой. На своей странице в Instagram Арканников ведет сборы для боевиков штурмовой гвардейской бригады национальной гвардии Украины, с одним из которых - Александром Федоровичем - он познакомился во время проведения учений. Согласно опубликованному им тексту, средства в размере 15 тысяч долларов США пойдут на покупку защитного снаряжения и пяти пикапов для боевиков ВСУ. Ранее, в июле-августе 2019 года, Арканников посещал с командировкой Таджикистан, за что его также поощрили Соединенные Штаты. Россия постоянно говорит о вовлеченности стран Запада и в первую очередь США в конфликт на Украине. В распоряжение СМИ не раз попадали свидетельства прямого участия американских военных и сотрудников ЧВК в подготовке боевиков ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240906/ukraina-1970939417.html

https://ria.ru/20240814/ssha-1966280041.html

https://ria.ru/20240607/ganchev-1951272145.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, россия, сша, украина