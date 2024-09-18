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Николаев вручил Герою России Николаю Евдокимову сертификат на 1,5 млн руб - РИА Новости, 18.09.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
13:58 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/sertifikat-1973393582.html
Николаев вручил Герою России Николаю Евдокимову сертификат на 1,5 млн руб
Николаев вручил Герою России Николаю Евдокимову сертификат на 1,5 млн руб - РИА Новости, 18.09.2024
Николаев вручил Герою России Николаю Евдокимову сертификат на 1,5 млн руб
В городе Якутске чествовали Героя России Николая Евдокимова, глава региона Айсен Николаев вручил ему сертификат на 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:58
2024-09-18T13:58
республика саха (якутия)
россия
мирнинский район
айсен николаев
андрей белоусов
николай соболев
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ЯКУТСК, 18 сен - РИА Новости. В городе Якутске чествовали Героя России Николая Евдокимова, глава региона Айсен Николаев вручил ему сертификат на 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Министр обороны РФ Андрей Белоусов 12 июня, в День России, вручил якутянину, жителю города Удачный, ефрейтору Николаю Евдокимову за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, высшую государственную награду страны — "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации. Званиями Героя РФ удостоены всего девять якутян: Игорь Юргин, Николай Соболев, Александр Колесов, Филипп Евсеев, Алексей Неустроев, Дмитрий Егоров, Родимир Максимов, Дмитрий Куценко и Николай Евдокимов. "Глава Якутии вручил во время торжественной церемонии чествования Герою России денежный сертификат на сумму 1,5 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе. Николаев поздравил жителя города Удачный Мирнинского района с высокой наградой. Он отметил, что доблестный пример якутских героев укрепляет дух и боевой настрой всех бойцов. "В этом, несомненно, есть и ваш личный вклад. Родина высоко оценила вашу отвагу, преданность, ваше бесстрашие перед огнем противника ради спасения боевых товарищей", - сказал глава республики. Евдокимов выразил признательность жителям Якутии за высокую оценку его боевого вклада. Военнослужащий отметил, что прожил в республике уже 9 лет и планирует перевезти сюда всю свою семью. "Каждый из нас выполняет боевые задачи, порой опасные. Любовь к Родине, глубокое осознание чувства собственного достоинства помогает решать их. Во все времена, в трудный час, россияне вставали на защиту Родины. Наши предки всегда помогали слабым и беззащитным. Для нас понятия чести и справедливости — это не просто слова. Мы будем двигаться только к победе, только вперёд", - подчеркнул Герой России.
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россия, мирнинский район, айсен николаев, андрей белоусов, николай соболев
Республика Саха (Якутия), Россия, Мирнинский район, Айсен Николаев, Андрей Белоусов, Николай Соболев

Николаев вручил Герою России Николаю Евдокимову сертификат на 1,5 млн руб

© Фото : Айсен Николаев/TelegramГлава Якутии вручил Герою России Николаю Евдокимову сертификат на 1,5 млн руб
Глава Якутии вручил Герою России Николаю Евдокимову сертификат на 1,5 млн руб - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Айсен Николаев/Telegram
Глава Якутии вручил Герою России Николаю Евдокимову сертификат на 1,5 млн руб
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ЯКУТСК, 18 сен - РИА Новости. В городе Якутске чествовали Героя России Николая Евдокимова, глава региона Айсен Николаев вручил ему сертификат на 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов 12 июня, в День России, вручил якутянину, жителю города Удачный, ефрейтору Николаю Евдокимову за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, высшую государственную награду страны — "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации.
Званиями Героя РФ удостоены всего девять якутян: Игорь Юргин, Николай Соболев, Александр Колесов, Филипп Евсеев, Алексей Неустроев, Дмитрий Егоров, Родимир Максимов, Дмитрий Куценко и Николай Евдокимов.
"Глава Якутии вручил во время торжественной церемонии чествования Герою России денежный сертификат на сумму 1,5 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе.
Николаев поздравил жителя города Удачный Мирнинского района с высокой наградой. Он отметил, что доблестный пример якутских героев укрепляет дух и боевой настрой всех бойцов. "В этом, несомненно, есть и ваш личный вклад. Родина высоко оценила вашу отвагу, преданность, ваше бесстрашие перед огнем противника ради спасения боевых товарищей", - сказал глава республики.
Евдокимов выразил признательность жителям Якутии за высокую оценку его боевого вклада. Военнослужащий отметил, что прожил в республике уже 9 лет и планирует перевезти сюда всю свою семью.
"Каждый из нас выполняет боевые задачи, порой опасные. Любовь к Родине, глубокое осознание чувства собственного достоинства помогает решать их. Во все времена, в трудный час, россияне вставали на защиту Родины. Наши предки всегда помогали слабым и беззащитным. Для нас понятия чести и справедливости — это не просто слова. Мы будем двигаться только к победе, только вперёд", - подчеркнул Герой России.
Якутия на форуме Армия представила новые разработки для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО
13 августа, 17:17
 
Республика Саха (Якутия)РоссияМирнинский районАйсен НиколаевАндрей БелоусовНиколай Соболев
 
 
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