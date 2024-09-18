https://ria.ru/20240918/sertifikat-1973393582.html

Николаев вручил Герою России Николаю Евдокимову сертификат на 1,5 млн руб

Николаев вручил Герою России Николаю Евдокимову сертификат на 1,5 млн руб - РИА Новости, 18.09.2024

Николаев вручил Герою России Николаю Евдокимову сертификат на 1,5 млн руб

В городе Якутске чествовали Героя России Николая Евдокимова, глава региона Айсен Николаев вручил ему сертификат на 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:58

2024-09-18T13:58

2024-09-18T13:58

республика саха (якутия)

россия

мирнинский район

айсен николаев

андрей белоусов

николай соболев

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ЯКУТСК, 18 сен - РИА Новости. В городе Якутске чествовали Героя России Николая Евдокимова, глава региона Айсен Николаев вручил ему сертификат на 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Министр обороны РФ Андрей Белоусов 12 июня, в День России, вручил якутянину, жителю города Удачный, ефрейтору Николаю Евдокимову за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, высшую государственную награду страны — "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации. Званиями Героя РФ удостоены всего девять якутян: Игорь Юргин, Николай Соболев, Александр Колесов, Филипп Евсеев, Алексей Неустроев, Дмитрий Егоров, Родимир Максимов, Дмитрий Куценко и Николай Евдокимов. "Глава Якутии вручил во время торжественной церемонии чествования Герою России денежный сертификат на сумму 1,5 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе. Николаев поздравил жителя города Удачный Мирнинского района с высокой наградой. Он отметил, что доблестный пример якутских героев укрепляет дух и боевой настрой всех бойцов. "В этом, несомненно, есть и ваш личный вклад. Родина высоко оценила вашу отвагу, преданность, ваше бесстрашие перед огнем противника ради спасения боевых товарищей", - сказал глава республики. Евдокимов выразил признательность жителям Якутии за высокую оценку его боевого вклада. Военнослужащий отметил, что прожил в республике уже 9 лет и планирует перевезти сюда всю свою семью. "Каждый из нас выполняет боевые задачи, порой опасные. Любовь к Родине, глубокое осознание чувства собственного достоинства помогает решать их. Во все времена, в трудный час, россияне вставали на защиту Родины. Наши предки всегда помогали слабым и беззащитным. Для нас понятия чести и справедливости — это не просто слова. Мы будем двигаться только к победе, только вперёд", - подчеркнул Герой России.

https://ria.ru/20240813/yakutiya-1965986641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мирнинский район, айсен николаев, андрей белоусов, николай соболев