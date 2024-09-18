https://ria.ru/20240918/rets-1973334372.html

РЭЦ поможет компаниям стройотрасли РФ найти партнеров в Азербайджане

РЭЦ поможет компаниям стройотрасли РФ найти партнеров в Азербайджане - РИА Новости, 18.09.2024

РЭЦ поможет компаниям стройотрасли РФ найти партнеров в Азербайджане

Российские компании строительной отрасли при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) отправятся с бизнес-миссией в Азербайджан, сообщает центр. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:31

2024-09-18T10:31

2024-09-18T10:31

экономика

россия

азербайджан

баку

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские компании строительной отрасли при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) отправятся с бизнес-миссией в Азербайджан, сообщает центр."В течение двух дней, 3 и 4 октября, в Баку около 20 отечественных производителей будут обсуждать с потенциальными партнерами возможности сотрудничества и реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.В Баку компании из разных регионов России представят современные строительные материалы и оборудование, инновационные разработки и решения для строительства и дизайна.В ходе бизнес-миссии РЭЦ окажет комплексную поддержку и сопровождение. Так, для участников миссии подберут заинтересованных потенциальных партнеров и байеров, организуют целевые переговоры, а также выездные встречи в профильных учреждениях Азербайджана.Среди заинтересованных контрагентов из Азербайджана, с которыми отечественные компании будут обсуждать варианты сотрудничества, – импортеры строительной продукции, застройщики, девелоперы и архитектурные бюро.При этом Российский экспортный центр возьмет на себя 100% затрат на аренду и застройку площадки для проведения мероприятия, администрирование и техническое сопровождение работы площадки и другие организационные моменты.В деловой программе миссии также примут участие представители посольства и торгового представительства России, а также российских и азербайджанских институтов развития.Узнать больше о бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие для себя российские компании могут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20240917/brendy-1973233479.html

https://ria.ru/20240917/erevan-1973151896.html

россия

азербайджан

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, азербайджан, баку, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)