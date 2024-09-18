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РЭЦ поможет компаниям стройотрасли РФ найти партнеров в Азербайджане - РИА Новости, 18.09.2024
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10:31 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/rets-1973334372.html
РЭЦ поможет компаниям стройотрасли РФ найти партнеров в Азербайджане
РЭЦ поможет компаниям стройотрасли РФ найти партнеров в Азербайджане - РИА Новости, 18.09.2024
РЭЦ поможет компаниям стройотрасли РФ найти партнеров в Азербайджане
Российские компании строительной отрасли при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) отправятся с бизнес-миссией в Азербайджан, сообщает центр. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:31
2024-09-18T10:31
экономика
россия
азербайджан
баку
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские компании строительной отрасли при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) отправятся с бизнес-миссией в Азербайджан, сообщает центр."В течение двух дней, 3 и 4 октября, в Баку около 20 отечественных производителей будут обсуждать с потенциальными партнерами возможности сотрудничества и реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.В Баку компании из разных регионов России представят современные строительные материалы и оборудование, инновационные разработки и решения для строительства и дизайна.В ходе бизнес-миссии РЭЦ окажет комплексную поддержку и сопровождение. Так, для участников миссии подберут заинтересованных потенциальных партнеров и байеров, организуют целевые переговоры, а также выездные встречи в профильных учреждениях Азербайджана.Среди заинтересованных контрагентов из Азербайджана, с которыми отечественные компании будут обсуждать варианты сотрудничества, – импортеры строительной продукции, застройщики, девелоперы и архитектурные бюро.При этом Российский экспортный центр возьмет на себя 100% затрат на аренду и застройку площадки для проведения мероприятия, администрирование и техническое сопровождение работы площадки и другие организационные моменты.В деловой программе миссии также примут участие представители посольства и торгового представительства России, а также российских и азербайджанских институтов развития.Узнать больше о бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие для себя российские компании могут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
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экономика, россия, азербайджан, баку, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Азербайджан, Баку, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ поможет компаниям стройотрасли РФ найти партнеров в Азербайджане

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские компании строительной отрасли при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) отправятся с бизнес-миссией в Азербайджан, сообщает центр.
"В течение двух дней, 3 и 4 октября, в Баку около 20 отечественных производителей будут обсуждать с потенциальными партнерами возможности сотрудничества и реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.
В Баку компании из разных регионов России представят современные строительные материалы и оборудование, инновационные разработки и решения для строительства и дизайна.
В ходе бизнес-миссии РЭЦ окажет комплексную поддержку и сопровождение. Так, для участников миссии подберут заинтересованных потенциальных партнеров и байеров, организуют целевые переговоры, а также выездные встречи в профильных учреждениях Азербайджана.
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Среди заинтересованных контрагентов из Азербайджана, с которыми отечественные компании будут обсуждать варианты сотрудничества, – импортеры строительной продукции, застройщики, девелоперы и архитектурные бюро.
При этом Российский экспортный центр возьмет на себя 100% затрат на аренду и застройку площадки для проведения мероприятия, администрирование и техническое сопровождение работы площадки и другие организационные моменты.
В деловой программе миссии также примут участие представители посольства и торгового представительства России, а также российских и азербайджанских институтов развития.
Узнать больше о бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие для себя российские компании могут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
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ЭкономикаРоссияАзербайджанБакуРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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