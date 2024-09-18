https://ria.ru/20240918/putin-1973523087.html

Путин дал поручения по строительству вокзала в Сергиевом Посаде

Путин дал поручения по строительству вокзала в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 18.09.2024

Путин дал поручения по строительству вокзала в Сергиевом Посаде

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве нового здания железнодорожного вокзала в Сергиевом Посаде. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T22:29

2024-09-18T22:29

2024-09-18T22:29

сергиев посад

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

олег белозеров

андрей воробьев

ржд

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве нового здания железнодорожного вокзала в Сергиевом Посаде. Соответствующий перечень поручений по итогам поездки в Сергиев Посад опубликован на сайте Кремля. "Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" совместно с правительством Московской области в рамках реализации в 2024-2030 годах основных мероприятий социально-экономического развития города Сергиев Посад... рассмотреть вопрос о выполнении следующих мероприятий... реконструкция платформ железнодорожной станции в городе Сергиев Посад со строительством надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути и нового здания железнодорожного вокзала", - говорится в документе. Ответственными назначены гендиректор РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

https://ria.ru/20240918/putin-1973522422.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергиев посад, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, олег белозеров, андрей воробьев, ржд