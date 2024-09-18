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Путин дал поручения по строительству вокзала в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 18.09.2024
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22:29 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973523087.html
Путин дал поручения по строительству вокзала в Сергиевом Посаде
Путин дал поручения по строительству вокзала в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 18.09.2024
Путин дал поручения по строительству вокзала в Сергиевом Посаде
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве нового здания железнодорожного вокзала в Сергиевом Посаде. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:29
2024-09-18T22:29
сергиев посад
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
олег белозеров
андрей воробьев
ржд
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве нового здания железнодорожного вокзала в Сергиевом Посаде. Соответствующий перечень поручений по итогам поездки в Сергиев Посад опубликован на сайте Кремля. "Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" совместно с правительством Московской области в рамках реализации в 2024-2030 годах основных мероприятий социально-экономического развития города Сергиев Посад... рассмотреть вопрос о выполнении следующих мероприятий... реконструкция платформ железнодорожной станции в городе Сергиев Посад со строительством надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути и нового здания железнодорожного вокзала", - говорится в документе. Ответственными назначены гендиректор РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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сергиев посад, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, олег белозеров, андрей воробьев, ржд
Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Олег Белозеров, Андрей Воробьев, РЖД
Путин дал поручения по строительству вокзала в Сергиевом Посаде

Путин поручил рассмотреть строительство нового здания вокзала в Сергиевом Посаде

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве нового здания железнодорожного вокзала в Сергиевом Посаде.
Соответствующий перечень поручений по итогам поездки в Сергиев Посад опубликован на сайте Кремля.
«
"Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" совместно с правительством Московской области в рамках реализации в 2024-2030 годах основных мероприятий социально-экономического развития города Сергиев Посад... рассмотреть вопрос о выполнении следующих мероприятий... реконструкция платформ железнодорожной станции в городе Сергиев Посад со строительством надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути и нового здания железнодорожного вокзала", - говорится в документе.
Ответственными назначены гендиректор РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин дал поручения о переносе терминала из центра Сергиева Посада
Вчера, 22:21
 
Сергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)РоссияВладимир ПутинОлег БелозеровАндрей ВоробьевРЖД
 
 
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