https://ria.ru/20240918/putin-1973508560.html
Путин сообщил, что в четверг посетит оборонное предприятие в Петербурге
Путин сообщил, что в четверг посетит оборонное предприятие в Петербурге - РИА Новости, 18.09.2024
Путин сообщил, что в четверг посетит оборонное предприятие в Петербурге
Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг продолжит обсуждать вопросы повышения обороноспособности на одном из оборонных предприятий... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:13
2024-09-18T20:13
2024-09-18T20:29
россия
санкт-петербург
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг продолжит обсуждать вопросы повышения обороноспособности на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга. Путин на совещании по развитию ВС РФ в условиях СВО предложил обсудить вопросы, связанные с укреплением боеготовности вооруженных сил. "Завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240816/beglov-1966658431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин сообщил, что в четверг посетит оборонное предприятие в Петербурге
Путин: в четверг продолжится обсуждение вопросов повышения обороноспособности