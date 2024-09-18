https://ria.ru/20240918/putin-1973508560.html

Путин сообщил, что в четверг посетит оборонное предприятие в Петербурге

Путин сообщил, что в четверг посетит оборонное предприятие в Петербурге - РИА Новости, 18.09.2024

Путин сообщил, что в четверг посетит оборонное предприятие в Петербурге

Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг продолжит обсуждать вопросы повышения обороноспособности на одном из оборонных предприятий... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:13

2024-09-18T20:13

2024-09-18T20:29

россия

санкт-петербург

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг продолжит обсуждать вопросы повышения обороноспособности на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга. Путин на совещании по развитию ВС РФ в условиях СВО предложил обсудить вопросы, связанные с укреплением боеготовности вооруженных сил. "Завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240816/beglov-1966658431.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, владимир путин