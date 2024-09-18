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Путин сообщил, что в четверг посетит оборонное предприятие в Петербурге - РИА Новости, 18.09.2024
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20:13 18.09.2024 (обновлено: 20:29 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973508560.html
Путин сообщил, что в четверг посетит оборонное предприятие в Петербурге
Путин сообщил, что в четверг посетит оборонное предприятие в Петербурге - РИА Новости, 18.09.2024
Путин сообщил, что в четверг посетит оборонное предприятие в Петербурге
Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг продолжит обсуждать вопросы повышения обороноспособности на одном из оборонных предприятий... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:13
2024-09-18T20:29
россия
санкт-петербург
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг продолжит обсуждать вопросы повышения обороноспособности на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга. Путин на совещании по развитию ВС РФ в условиях СВО предложил обсудить вопросы, связанные с укреплением боеготовности вооруженных сил. "Завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга", - отметил Путин.
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россия
санкт-петербург
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россия, санкт-петербург, владимир путин
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин сообщил, что в четверг посетит оборонное предприятие в Петербурге

Путин: в четверг продолжится обсуждение вопросов повышения обороноспособности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Вооружённых Сил в условиях СВО. 18 сентября 2024
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Вооружённых Сил в условиях СВО. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Вооружённых Сил в условиях СВО. 18 сентября 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг продолжит обсуждать вопросы повышения обороноспособности на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга.
Путин на совещании по развитию ВС РФ в условиях СВО предложил обсудить вопросы, связанные с укреплением боеготовности вооруженных сил.
«
"Завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга", - отметил Путин.
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