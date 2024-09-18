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Путин назвал помощь участникам СВО личной ответственностью глав регионов
Путин назвал помощь участникам СВО личной ответственностью глав регионов - РИА Новости, 18.09.2024
Путин назвал помощь участникам СВО личной ответственностью глав регионов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что помощь участникам СВО является общей и личной ответственностью глав регионов, гражданским и моральным долгом. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:25
2024-09-18T19:25
2024-09-18T19:25
специальная военная операция на украине
россия
санкт-петербург
владимир путин
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что помощь участникам СВО является общей и личной ответственностью глав регионов, гражданским и моральным долгом. Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ. Президент отметил важность вклада каждого региона в общую победу, в поддержку героев, которые борются за Россию в ходе спецоперации. "Это и вопросы, связанные с обеспечением оборонно-промышленного комплекса, и, подчеркну особо, всесторонняя помощь нашим военнослужащим, ветеранам боевых действий, членам их семей. Это наша общая и ваша личная как руководителей регионов ответственность. Наш гражданский, патриотический, моральный долг", - сказал президент.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин назвал помощь участникам СВО личной ответственностью глав регионов
Путин: главы регионов лично ответственны за помощь участникам СВО