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Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев - РИА Новости, 18.09.2024
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19:09 18.09.2024 (обновлено: 19:21 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973494223.html
Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев
Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев - РИА Новости, 18.09.2024
Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев
Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сделать все, чтобы оправдать доверие петербуржцев, оказанное на выборах. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:09
2024-09-18T19:21
санкт-петербург
россия
политика
владимир путин
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сделать все, чтобы оправдать доверие петербуржцев, оказанное на выборах."Александр Дмитриевич, вы человек опытный, у вас это не первый срок работы на этой должности, поэтому смотрите все, что сделано, а также, что не удалось сделать и почему, проанализируйте, пожалуйста. Нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие петербуржцев", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.
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санкт-петербург, россия, политика, владимир путин, александр беглов
Санкт-Петербург, Россия, Политика, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев

Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев, оказанное на выборах

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сделать все, чтобы оправдать доверие петербуржцев, оказанное на выборах.
"Александр Дмитриевич, вы человек опытный, у вас это не первый срок работы на этой должности, поэтому смотрите все, что сделано, а также, что не удалось сделать и почему, проанализируйте, пожалуйста. Нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие петербуржцев", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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