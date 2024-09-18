https://ria.ru/20240918/putin-1973494223.html
Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев
Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев - РИА Новости, 18.09.2024
Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев
Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сделать все, чтобы оправдать доверие петербуржцев, оказанное на выборах. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:09
2024-09-18T19:09
2024-09-18T19:21
санкт-петербург
россия
политика
владимир путин
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сделать все, чтобы оправдать доверие петербуржцев, оказанное на выборах."Александр Дмитриевич, вы человек опытный, у вас это не первый срок работы на этой должности, поэтому смотрите все, что сделано, а также, что не удалось сделать и почему, проанализируйте, пожалуйста. Нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие петербуржцев", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.
https://ria.ru/20240918/putin-1973493614.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, политика, владимир путин, александр беглов
Санкт-Петербург, Россия, Политика, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев
Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев, оказанное на выборах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сделать все, чтобы оправдать доверие петербуржцев, оказанное на выборах.
"Александр Дмитриевич, вы человек опытный, у вас это не первый срок работы на этой должности, поэтому смотрите все, что сделано, а также, что не удалось сделать и почему, проанализируйте, пожалуйста. Нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие петербуржцев", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.