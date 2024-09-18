https://ria.ru/20240918/putin-1973494223.html

Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев

Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев - РИА Новости, 18.09.2024

Путин призвал Беглова оправдать доверие петербуржцев

Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сделать все, чтобы оправдать доверие петербуржцев, оказанное на выборах. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:09

2024-09-18T19:09

2024-09-18T19:21

санкт-петербург

россия

политика

владимир путин

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сделать все, чтобы оправдать доверие петербуржцев, оказанное на выборах."Александр Дмитриевич, вы человек опытный, у вас это не первый срок работы на этой должности, поэтому смотрите все, что сделано, а также, что не удалось сделать и почему, проанализируйте, пожалуйста. Нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие петербуржцев", - сказал президент на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.

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санкт-петербург, россия, политика, владимир путин, александр беглов