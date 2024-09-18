https://ria.ru/20240918/putin-1973493614.html
Путин оценил уровень поддержки избранных глав регионов россиянами
Путин оценил уровень поддержки избранных глав регионов россиянами - РИА Новости, 18.09.2024
Путин оценил уровень поддержки избранных глав регионов россиянами
Уровень поддержки избранных во время выборов в сентябре губернаторов говорит о высоком доверии жителей регионов, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:56
2024-09-18T18:56
2024-09-18T18:56
политика
россия
владимир путин
единый день голосования в россии
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уровень поддержки избранных во время выборов в сентябре губернаторов говорит о высоком доверии жителей регионов, считает президент России Владимир Путин. "Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии. О том, что люди, жители регионов видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему", - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ.
https://ria.ru/20240918/putin-1973492084.html
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политика, россия, владимир путин, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Единый день голосования в России, Выборы в России — 2024
Путин оценил уровень поддержки избранных глав регионов россиянами
Путин: уровень поддержки губернаторов говорит о высоком доверии жителей регионов