Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил уровень поддержки избранных глав регионов россиянами - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973493614.html
Путин оценил уровень поддержки избранных глав регионов россиянами
Путин оценил уровень поддержки избранных глав регионов россиянами - РИА Новости, 18.09.2024
Путин оценил уровень поддержки избранных глав регионов россиянами
Уровень поддержки избранных во время выборов в сентябре губернаторов говорит о высоком доверии жителей регионов, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:56
2024-09-18T18:56
политика
россия
владимир путин
единый день голосования в россии
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_5ffd0184d94f9db8bae364f3cd471d4e.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уровень поддержки избранных во время выборов в сентябре губернаторов говорит о высоком доверии жителей регионов, считает президент России Владимир Путин. "Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии. О том, что люди, жители регионов видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему", - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ.
https://ria.ru/20240918/putin-1973492084.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Единый день голосования в России, Выборы в России — 2024
Путин оценил уровень поддержки избранных глав регионов россиянами

Путин: уровень поддержки губернаторов говорит о высоком доверии жителей регионов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уровень поддержки избранных во время выборов в сентябре губернаторов говорит о высоком доверии жителей регионов, считает президент России Владимир Путин.
"Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии. О том, что люди, жители регионов видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему", - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Россияне понимают важность участия в выборах, заявил Путин
Вчера, 18:50
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинЕдиный день голосования в РоссииВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала