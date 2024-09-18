https://ria.ru/20240918/putin-1973493614.html

Путин оценил уровень поддержки избранных глав регионов россиянами

Путин оценил уровень поддержки избранных глав регионов россиянами - РИА Новости, 18.09.2024

Путин оценил уровень поддержки избранных глав регионов россиянами

Уровень поддержки избранных во время выборов в сентябре губернаторов говорит о высоком доверии жителей регионов, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:56

2024-09-18T18:56

2024-09-18T18:56

политика

россия

владимир путин

единый день голосования в россии

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уровень поддержки избранных во время выборов в сентябре губернаторов говорит о высоком доверии жителей регионов, считает президент России Владимир Путин. "Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии. О том, что люди, жители регионов видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему", - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ.

https://ria.ru/20240918/putin-1973492084.html

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политика, россия, владимир путин, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024