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Путин назвал основную задачу российской экономики - РИА Новости, 18.09.2024
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19:01 18.09.2024 (обновлено: 19:09 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973493518.html
Путин назвал основную задачу российской экономики
Путин назвал основную задачу российской экономики - РИА Новости, 18.09.2024
Путин назвал основную задачу российской экономики
Задача российской экономики - стать экономикой высококвалифицированных кадров и высоких зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:01
2024-09-18T19:09
россия
санкт-петербург
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Задача российской экономики - стать экономикой высококвалифицированных кадров и высоких зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ."Задача нашей экономики - стать экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат", - сказал президент на встрече.
https://ria.ru/20240918/putin-1973496259.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин, экономика
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Экономика
Путин назвал основную задачу российской экономики

Путин: экономика России стремится к компетентным кадрам и высоким зарплатам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Задача российской экономики - стать экономикой высококвалифицированных кадров и высоких зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ.
"Задача нашей экономики - стать экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат", - сказал президент на встрече.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Дальний Восток необходимо развивать по максимуму, заявил Путин
дополняется ...
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинЭкономика
 
 
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