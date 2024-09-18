https://ria.ru/20240918/putin-1973493518.html

Путин назвал основную задачу российской экономики

Путин назвал основную задачу российской экономики - РИА Новости, 18.09.2024

Путин назвал основную задачу российской экономики

Задача российской экономики - стать экономикой высококвалифицированных кадров и высоких зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:01

2024-09-18T19:01

2024-09-18T19:09

россия

санкт-петербург

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Задача российской экономики - стать экономикой высококвалифицированных кадров и высоких зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ."Задача нашей экономики - стать экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат", - сказал президент на встрече.

https://ria.ru/20240918/putin-1973496259.html

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россия, санкт-петербург, владимир путин, экономика