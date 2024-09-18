Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с президентом Бразилии предстоящий саммит БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973487683.html
Путин обсудил с президентом Бразилии предстоящий саммит БРИКС
Путин обсудил с президентом Бразилии предстоящий саммит БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024
Путин обсудил с президентом Бразилии предстоящий саммит БРИКС
Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луису Инасиу Лула да Силва провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящий саммит... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:31
2024-09-18T18:31
в мире
бразилия
россия
владимир путин
луис инасиу лула да силва
брикс
саммит брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582678228_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_9a1ee3c377b0170cd9cf2d93aa3881cb.jpg
МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луису Инасиу Лула да Силва провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящий саммит БРИКС, двусторонние отношения между странами и мирное предложении Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта, сообщила администрация бразильского лидера. "В эту среду утром президенту Луису Инасиу Лула да Силва позвонил президент России Владимир Путин. Президент Путин выразил солидарность с Бразилией в борьбе с лесными пожарами. Президенты двух стран обсудили встречу и темы, которые будут обсуждаться на саммите БРИКС в следующем месяце в Казани, а также двусторонние отношения между двумя странами. Они также говорили о мирном предложении Бразилии и Китая по урегулированию конфликта между Россией и Украиной", - говорится в сообщении на сайте администрации президента Бразилии. КНР и Бразилия в мае опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
https://ria.ru/20240918/putin-1973477774.html
https://ria.ru/20240917/braziliya-1973174763.html
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582678228_437:514:2483:2048_1920x0_80_0_0_d6a8d832968b8c88cb6b323a51fa13d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс, саммит брикс
В мире, Бразилия, Россия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Саммит БРИКС
Путин обсудил с президентом Бразилии предстоящий саммит БРИКС

Путин и Лула да Силва обсудили по телефону саммит БРИКС и украинский кризис

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луису Инасиу Лула да Силва провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящий саммит БРИКС, двусторонние отношения между странами и мирное предложении Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта, сообщила администрация бразильского лидера.
"В эту среду утром президенту Луису Инасиу Лула да Силва позвонил президент России Владимир Путин. Президент Путин выразил солидарность с Бразилией в борьбе с лесными пожарами. Президенты двух стран обсудили встречу и темы, которые будут обсуждаться на саммите БРИКС в следующем месяце в Казани, а также двусторонние отношения между двумя странами. Они также говорили о мирном предложении Бразилии и Китая по урегулированию конфликта между Россией и Украиной", - говорится в сообщении на сайте администрации президента Бразилии.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин заявил о готовности России помочь Бразилии с последствиями пожаров
Вчера, 17:44
КНР и Бразилия в мае опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Президент Бразилии озвучил позицию страны по конфликту России и Украины
17 сентября, 14:04
 
В миреБразилияРоссияВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКССаммит БРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала