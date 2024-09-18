https://ria.ru/20240918/putin-1973487683.html

Путин обсудил с президентом Бразилии предстоящий саммит БРИКС

Путин обсудил с президентом Бразилии предстоящий саммит БРИКС - РИА Новости, 18.09.2024

Путин обсудил с президентом Бразилии предстоящий саммит БРИКС

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луису Инасиу Лула да Силва провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящий саммит... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:31

2024-09-18T18:31

2024-09-18T18:31

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МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луису Инасиу Лула да Силва провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящий саммит БРИКС, двусторонние отношения между странами и мирное предложении Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта, сообщила администрация бразильского лидера. "В эту среду утром президенту Луису Инасиу Лула да Силва позвонил президент России Владимир Путин. Президент Путин выразил солидарность с Бразилией в борьбе с лесными пожарами. Президенты двух стран обсудили встречу и темы, которые будут обсуждаться на саммите БРИКС в следующем месяце в Казани, а также двусторонние отношения между двумя странами. Они также говорили о мирном предложении Бразилии и Китая по урегулированию конфликта между Россией и Украиной", - говорится в сообщении на сайте администрации президента Бразилии. КНР и Бразилия в мае опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

https://ria.ru/20240918/putin-1973477774.html

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