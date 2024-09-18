https://ria.ru/20240918/putin-1973466728.html
Путин оценил работу участниц Евразийского женского форума
Путин оценил работу участниц Евразийского женского форума - РИА Новости, 18.09.2024
Путин оценил работу участниц Евразийского женского форума
Активная совместная работа участниц Евразийского женского форума важна для формирования нового многополярного и подлинно свободного, прогрессивного мирового... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:13
2024-09-18T17:13
2024-09-18T17:13
россия
санкт-петербург
владимир путин
евразийский женский форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Активная совместная работа участниц Евразийского женского форума важна для формирования нового многополярного и подлинно свободного, прогрессивного мирового пространства, заявил президент России Владимир Путин. "Такое участие, активная работа (женщин-участниц Евразийского женского форума - ред.) крайне важны для процессов построения многополярного справедливого и подлинно свободного мира. Все мы разделяем эти идеи и делаем все возможное для формирования нового прогрессивного мирового пространства", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского женского форума. По его словам, большой интерес к Евразийскому женскому форуму обусловлен тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщин в обществе. На его площадке собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии. IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.
https://ria.ru/20240918/putin-1973465724.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин, евразийский женский форум
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Евразийский женский форум
Путин оценил работу участниц Евразийского женского форума
Путин: работа женского форума Евразии важна для создания прогрессивного мира
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Активная совместная работа участниц Евразийского женского форума важна для формирования нового многополярного и подлинно свободного, прогрессивного мирового пространства, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Такое участие, активная работа (женщин-участниц Евразийского женского форума - ред.) крайне важны для процессов построения многополярного справедливого и подлинно свободного мира. Все мы разделяем эти идеи и делаем все возможное для формирования нового прогрессивного мирового пространства", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского женского форума.
По его словам, большой интерес к Евразийскому женскому форуму обусловлен тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщин в обществе. На его площадке собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии.
IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.