https://ria.ru/20240918/putin-1973466728.html

Путин оценил работу участниц Евразийского женского форума

Путин оценил работу участниц Евразийского женского форума - РИА Новости, 18.09.2024

Путин оценил работу участниц Евразийского женского форума

Активная совместная работа участниц Евразийского женского форума важна для формирования нового многополярного и подлинно свободного, прогрессивного мирового... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:13

2024-09-18T17:13

2024-09-18T17:13

россия

санкт-петербург

владимир путин

евразийский женский форум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973457082_0:13:3180:1802_1920x0_80_0_0_67fd7c10aa35d63a6cf652319aa0329e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Активная совместная работа участниц Евразийского женского форума важна для формирования нового многополярного и подлинно свободного, прогрессивного мирового пространства, заявил президент России Владимир Путин. "Такое участие, активная работа (женщин-участниц Евразийского женского форума - ред.) крайне важны для процессов построения многополярного справедливого и подлинно свободного мира. Все мы разделяем эти идеи и делаем все возможное для формирования нового прогрессивного мирового пространства", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского женского форума. По его словам, большой интерес к Евразийскому женскому форуму обусловлен тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщин в обществе. На его площадке собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии. IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.

https://ria.ru/20240918/putin-1973465724.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, владимир путин, евразийский женский форум