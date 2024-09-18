https://ria.ru/20240918/putin-1973463178.html

Путин пожелал участникам Евразийского женского форума плодотворной работы

Путин пожелал участникам Евразийского женского форума плодотворной работы - РИА Новости, 18.09.2024

Путин пожелал участникам Евразийского женского форума плодотворной работы

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что участницы четвертого Евразийского женского форума познакомятся с Санкт-Петербургом. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:56

2024-09-18T16:56

2024-09-18T16:56

россия

санкт-петербург

владимир путин

евразийский женский форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что участницы четвертого Евразийского женского форума познакомятся с Санкт-Петербургом. "Надеюсь, вам удастся познакомиться с Петербургом", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского женского форума. Президент РФ также пожелал гостям и участникам форума плодотворной работы. "Убежден, что четвертый Евразийский женский форум пройдет успешно, результативно, даст старт новым идеям и проектам, будет способствовать развитию сотрудничества и взаимопонимания на планете. Здоровья вам, и всего самого доброго, успехов на благо мира, созидания и прогресса, благодарю вас", - добавил Путин. Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.

https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, владимир путин, евразийский женский форум