https://ria.ru/20240918/putin-1973463178.html
Путин пожелал участникам Евразийского женского форума плодотворной работы
Путин пожелал участникам Евразийского женского форума плодотворной работы - РИА Новости, 18.09.2024
Путин пожелал участникам Евразийского женского форума плодотворной работы
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что участницы четвертого Евразийского женского форума познакомятся с Санкт-Петербургом. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:56
2024-09-18T16:56
2024-09-18T16:56
россия
санкт-петербург
владимир путин
евразийский женский форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что участницы четвертого Евразийского женского форума познакомятся с Санкт-Петербургом. "Надеюсь, вам удастся познакомиться с Петербургом", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского женского форума. Президент РФ также пожелал гостям и участникам форума плодотворной работы. "Убежден, что четвертый Евразийский женский форум пройдет успешно, результативно, даст старт новым идеям и проектам, будет способствовать развитию сотрудничества и взаимопонимания на планете. Здоровья вам, и всего самого доброго, успехов на благо мира, созидания и прогресса, благодарю вас", - добавил Путин. Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, санкт-петербург, владимир путин, евразийский женский форум
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Евразийский женский форум
Путин пожелал участникам Евразийского женского форума плодотворной работы
Путин поблагодарил гостей и участников Евразийского женского форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что участницы четвертого Евразийского женского форума познакомятся с Санкт-Петербургом.
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"Надеюсь, вам удастся познакомиться с Петербургом", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского женского форума.
Президент РФ также пожелал гостям и участникам форума плодотворной работы.
"Убежден, что четвертый Евразийский женский форум пройдет успешно, результативно, даст старт новым идеям и проектам, будет способствовать развитию сотрудничества и взаимопонимания на планете. Здоровья вам, и всего самого доброго, успехов на благо мира, созидания и прогресса, благодарю вас", - добавил Путин.
Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.