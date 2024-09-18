https://ria.ru/20240918/putin-1973454594.html
Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, заявил Путин
Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, заявил Путин
Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:31
2024-09-18T16:31
2024-09-18T16:31
россия
санкт-петербург
владимир путин
совет федерации рф
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С-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, сообщил президент России Владимир Путин. "На наших форумах отражаются важнейшие вопросы сегодняшнего времени. Продвигаются идеи объединения во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности. Сегодня это, как никогда, актуально и востребовано миллионами людей на всех континентах", - сказал Путин, выступая на Евразийском женском форуме. IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, заявил Путин
Путин: идеи всеобщей безопасности актуальны и востребованы на всех континентах