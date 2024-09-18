https://ria.ru/20240918/putin-1973450782.html
В российских женщинах раскрывается душа страны, заявил Путин
В российских женщинах раскрывается душа страны, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
В российских женщинах раскрывается душа страны, заявил Путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. В российских женщинах раскрывается душа России, все ее лучшие качества, такие как красота, притягательность и милосердие,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:20
2024-09-18T16:20
2024-09-18T16:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. В российских женщинах раскрывается душа России, все ее лучшие качества, такие как красота, притягательность и милосердие, заявил президент России Владимир Путин."В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость", - сказал российский лидер на пленарном заседании Евразийского женского форума.По мнению президента, форум дает возможность рассказать широкой женской аудитории, что Россия открытая и гостеприимная страна, в которой высоко ценится диалог, доверие и дружба. "Мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народа мира", - добавил Путин.IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
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россия, владимир путин, санкт-петербург, совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Совет Федерации РФ
В российских женщинах раскрывается душа страны, заявил Путин
Путин: в российских женщинах раскрывается душа страны, ее красота
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. В российских женщинах раскрывается душа России, все ее лучшие качества, такие как красота, притягательность и милосердие, заявил президент России Владимир Путин.
"В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость", - сказал российский лидер на пленарном заседании Евразийского женского форума.
По мнению президента, форум дает возможность рассказать широкой женской аудитории, что Россия открытая и гостеприимная страна, в которой высоко ценится диалог, доверие и дружба. "Мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народа мира", - добавил Путин.
IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге
18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации
и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.