https://ria.ru/20240918/putin-1973450782.html

В российских женщинах раскрывается душа страны, заявил Путин

В российских женщинах раскрывается душа страны, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024

В российских женщинах раскрывается душа страны, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. В российских женщинах раскрывается душа России, все ее лучшие качества, такие как красота, притягательность и милосердие,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:20

2024-09-18T16:20

2024-09-18T16:32

россия

владимир путин

санкт-петербург

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. В российских женщинах раскрывается душа России, все ее лучшие качества, такие как красота, притягательность и милосердие, заявил президент России Владимир Путин."В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость", - сказал российский лидер на пленарном заседании Евразийского женского форума.По мнению президента, форум дает возможность рассказать широкой женской аудитории, что Россия открытая и гостеприимная страна, в которой высоко ценится диалог, доверие и дружба. "Мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народа мира", - добавил Путин.IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.

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россия, владимир путин, санкт-петербург, совет федерации рф