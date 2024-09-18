https://ria.ru/20240918/putin-1973361389.html
Путин обратится к участникам заседания Евразийского женского форума
Путин обратится к участникам заседания Евразийского женского форума - РИА Новости, 18.09.2024
Путин обратится к участникам заседания Евразийского женского форума
Президент России Владимир Путин в среду обратится к участникам пленарного заседания четвертого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, сообщил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:23
2024-09-18T12:23
2024-09-18T12:23
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санкт-петербург
дмитрий песков
владимир путин
евразийский женский форум
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обратится к участникам пленарного заседания четвертого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент также обратится сегодня к участникам пленарного заседания четвертого Евразийского женского форума, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге", - сказал Песков журналистам.
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россия, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин, евразийский женский форум
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евразийский женский форум
Путин обратится к участникам заседания Евразийского женского форума
Путин обратится к участникам заседания четвертого Евразийского женского форума