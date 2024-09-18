https://ria.ru/20240918/putin-1973361389.html

Путин обратится к участникам заседания Евразийского женского форума

Путин обратится к участникам заседания Евразийского женского форума - РИА Новости, 18.09.2024

Путин обратится к участникам заседания Евразийского женского форума

Президент России Владимир Путин в среду обратится к участникам пленарного заседания четвертого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, сообщил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:23

2024-09-18T12:23

2024-09-18T12:23

россия

санкт-петербург

дмитрий песков

владимир путин

евразийский женский форум

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обратится к участникам пленарного заседания четвертого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент также обратится сегодня к участникам пленарного заседания четвертого Евразийского женского форума, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240917/matvienko-1973205367.html

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россия, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин, евразийский женский форум