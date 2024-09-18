https://ria.ru/20240918/proekt-1973451016.html
На ЕЖФ презентовали новый проект - первый бьюти-бокс "Сделано в России"
На ЕЖФ презентовали новый проект - первый бьюти-бокс "Сделано в России" - РИА Новости, 18.09.2024
На ЕЖФ презентовали новый проект - первый бьюти-бокс "Сделано в России"
Презентация первого бьюти-бокса "Сделано в России", масштабного проекта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), прошла на IV Евразийском женском... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:21
2024-09-18T16:21
2024-09-18T16:49
экономика
россия
вероника никишина
валентина матвиенко
анна щербакова
совет федерации рф
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973450042_0:326:2935:1977_1920x0_80_0_0_d4a93b1d78d4cc8865a6af4f9c9dd165.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Презентация первого бьюти-бокса "Сделано в России", масштабного проекта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), прошла на IV Евразийском женском форуме, сообщает центр. "Проект реализован совместно с Советом Федерации ФС РФ и направлен на повышение узнаваемости и продаж российской косметики на международных рынках. В рамках запуска проекта на площадке Делового центра Евразийского женского форума (бизнес-зона Made in Russia) при участии генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной и председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко был дан старт работе постоянно действующего корнера гибридной (офлайн и онлайн) продажи российской косметики, сертифицированной по программе "Сделано в России", в сети национальных магазинов с российской продукцией MADE IN RUSSIA в одном из крупнейших торговых центров на юге Китая в провинции Гуандун", - говорится в сообщении.Матвиенко отметила важность поиска новых каналов и путей налаживания торгово-экономических связей. По ее словам, РЭЦ стал ключевым по поддержке российских экспортеров."Уже наработано много форматов и проектов. Женщинам надо содействовать в начале пути, а затем они сами активно продвигают российскую продукцию", - уточнила спикер Совфеда.Бьюти-бокс "Сделано в России" - это многоформатный проект РЭЦ, который основан на поддержке женского предпринимательства и экспорта. В бьюти-боксе собраны десять продуктов уходовой и декоративной косметики от десяти российских компаний-производителей, каждую из которых представляет женщина-руководитель или женщина-амбассадор. Среди российских брендов, вошедших в проект: LIBREDERM, Cha U Kao, PERFECT4U, Biotime, Novosvit, KRYGINA COSMETICS, SPLAT, Эфко и HydroBionique by Doctor Ocean, а также Краснополянская косметика.Продукция компаний из бокса представлена как на онлайн-полках национальных магазинов РЭЦ на китайских маркетплейсах под брендом "Сделано в России", так и на зарубежных витринах стран ЕАЭС и СНГ российских маркетплейсов. Высокое качество и инновационные формулы продуктов подтверждены наличием у каждой компании сертификата "Сделано в России".В рамках поддержки проекта РЭЦ реализует масштабную промо-кампанию под слоганом "Красота создается в России - Beauty is Made in Russia" в зарубежных соцсетях, включая съемку видеороликов с амбассадорами бренда "Сделано в России" и женщинами-представительницами косметических компаний, чьи продукты вошли в бокс. Так, в начале сентября в Китае прошла презентация проекта с участием китайских блогеров и российской олимпийской чемпионки по фигурному катанию, Анны Щербаковой, в которой приняли онлайн-участие порядка двух миллионов китайских пользователей.Открытие постоянно действующей коллективной точки продаж российских косметических товаров на юге Китая в офлайн и онлайн-форматах, которое состоялось сегодня - это новый этап в развитии сети глобальной дистрибуции российской продукции и повышении узнаваемости бренда "Сделано в России". Кроме того, для продвижения проекта на пространстве СНГ на маркетплейсе Ozon открыт специальный раздел, в котором каждый покупатель платформы сможет собрать свой бьюти-бокс "Сделано в России"."Бьюти-бокс "Сделано в России" - это не просто набор бьюти-продуктов, а комплексная маркетинговая стратегия, направленная на развитие бренда российской косметики на международном уровне. Российская косметика - это не только высокое качество, но и отражение уникальных традиций и передовых технологий, заложенных в каждой формуле. Важно отметить, что все компании, чья продукция вошла в первый бьюти-бокс, являются держателями сертификата "Сделано в России". Мы уверены, что проект позволит российским производителям косметики найти своего потребителя за рубежом: кому-то сделать первые шаги в экспорте, а кому-то сделать качественный рывок в продажах. А мы как институт развития поможем с системным продвижением через лидеров мнений, социальные сети и партнерскую инфраструктуру. Мы уверены, красота создается в России!", - сказала в свою очередь Никишина.В основу дизайн-концепции проекта легли орнаменты производителя изделий народно-художественных промыслов Фабрики Федоскино, чьи шейные платки, или так называемые "твилли", повязаны на ручке каждого бокса.Оформить комплексную услугу по размещению и продвижению товаров в коллективных магазинах российской продукции на зарубежных маркетплейсах можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20240918/vitrina-1973411274.html
https://ria.ru/20240918/prodvizhenie-1973408400.html
https://ria.ru/20240917/eksport-1973150311.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973450042_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f76959a02d0c8329390969f6e6d55fc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вероника никишина, валентина матвиенко, анна щербакова, совет федерации рф, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Валентина Матвиенко, Анна Щербакова, Совет Федерации РФ, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Презентация первого бьюти-бокса "Сделано в России", масштабного проекта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), прошла на IV Евразийском женском форуме, сообщает центр.
"Проект реализован совместно с Советом Федерации ФС РФ и направлен на повышение узнаваемости и продаж российской косметики на международных рынках. В рамках запуска проекта на площадке Делового центра Евразийского женского форума (бизнес-зона Made in Russia) при участии генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной и председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко был дан старт работе постоянно действующего корнера гибридной (офлайн и онлайн) продажи российской косметики, сертифицированной по программе "Сделано в России", в сети национальных магазинов с российской продукцией MADE IN RUSSIA в одном из крупнейших торговых центров на юге Китая в провинции Гуандун", - говорится в сообщении.
Матвиенко отметила важность поиска новых каналов и путей налаживания торгово-экономических связей. По ее словам, РЭЦ стал ключевым по поддержке российских экспортеров.
"Уже наработано много форматов и проектов. Женщинам надо содействовать в начале пути, а затем они сами активно продвигают российскую продукцию", - уточнила спикер Совфеда.
Бьюти-бокс "Сделано в России" - это многоформатный проект РЭЦ, который основан на поддержке женского предпринимательства и экспорта. В бьюти-боксе собраны десять продуктов уходовой и декоративной косметики от десяти российских компаний-производителей, каждую из которых представляет женщина-руководитель или женщина-амбассадор. Среди российских брендов, вошедших в проект: LIBREDERM, Cha U Kao, PERFECT4U, Biotime, Novosvit, KRYGINA COSMETICS, SPLAT, Эфко и HydroBionique by Doctor Ocean, а также Краснополянская косметика.
Продукция компаний из бокса представлена как на онлайн-полках национальных магазинов РЭЦ на китайских маркетплейсах под брендом "Сделано в России", так и на зарубежных витринах стран ЕАЭС
и СНГ
российских маркетплейсов. Высокое качество и инновационные формулы продуктов подтверждены наличием у каждой компании сертификата "Сделано в России".
В рамках поддержки проекта РЭЦ реализует масштабную промо-кампанию под слоганом "Красота создается в России - Beauty is Made in Russia" в зарубежных соцсетях, включая съемку видеороликов с амбассадорами бренда "Сделано в России" и женщинами-представительницами косметических компаний, чьи продукты вошли в бокс. Так, в начале сентября в Китае прошла презентация проекта с участием китайских блогеров и российской олимпийской чемпионки по фигурному катанию, Анны Щербаковой
, в которой приняли онлайн-участие порядка двух миллионов китайских пользователей.
Открытие постоянно действующей коллективной точки продаж российских косметических товаров на юге Китая в офлайн и онлайн-форматах, которое состоялось сегодня - это новый этап в развитии сети глобальной дистрибуции российской продукции и повышении узнаваемости бренда "Сделано в России". Кроме того, для продвижения проекта на пространстве СНГ на маркетплейсе Ozon
открыт специальный раздел, в котором каждый покупатель платформы сможет собрать свой бьюти-бокс "Сделано в России".
"Бьюти-бокс "Сделано в России" - это не просто набор бьюти-продуктов, а комплексная маркетинговая стратегия, направленная на развитие бренда российской косметики на международном уровне. Российская косметика - это не только высокое качество, но и отражение уникальных традиций и передовых технологий, заложенных в каждой формуле. Важно отметить, что все компании, чья продукция вошла в первый бьюти-бокс, являются держателями сертификата "Сделано в России". Мы уверены, что проект позволит российским производителям косметики найти своего потребителя за рубежом: кому-то сделать первые шаги в экспорте, а кому-то сделать качественный рывок в продажах. А мы как институт развития поможем с системным продвижением через лидеров мнений, социальные сети и партнерскую инфраструктуру. Мы уверены, красота создается в России!", - сказала в свою очередь Никишина.
В основу дизайн-концепции проекта легли орнаменты производителя изделий народно-художественных промыслов Фабрики Федоскино, чьи шейные платки, или так называемые "твилли", повязаны на ручке каждого бокса.
Оформить комплексную услугу по размещению и продвижению товаров в коллективных магазинах российской продукции на зарубежных маркетплейсах можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".