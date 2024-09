https://ria.ru/20240918/proekt-1973451016.html

На ЕЖФ презентовали новый проект - первый бьюти-бокс "Сделано в России"

На ЕЖФ презентовали новый проект - первый бьюти-бокс "Сделано в России" - РИА Новости, 18.09.2024

На ЕЖФ презентовали новый проект - первый бьюти-бокс "Сделано в России"

Презентация первого бьюти-бокса "Сделано в России", масштабного проекта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), прошла на IV Евразийском женском... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:21

2024-09-18T16:21

2024-09-18T16:49

экономика

россия

вероника никишина

валентина матвиенко

анна щербакова

совет федерации рф

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973450042_0:326:2935:1977_1920x0_80_0_0_d4a93b1d78d4cc8865a6af4f9c9dd165.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Презентация первого бьюти-бокса "Сделано в России", масштабного проекта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), прошла на IV Евразийском женском форуме, сообщает центр. "Проект реализован совместно с Советом Федерации ФС РФ и направлен на повышение узнаваемости и продаж российской косметики на международных рынках. В рамках запуска проекта на площадке Делового центра Евразийского женского форума (бизнес-зона Made in Russia) при участии генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной и председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко был дан старт работе постоянно действующего корнера гибридной (офлайн и онлайн) продажи российской косметики, сертифицированной по программе "Сделано в России", в сети национальных магазинов с российской продукцией MADE IN RUSSIA в одном из крупнейших торговых центров на юге Китая в провинции Гуандун", - говорится в сообщении.Матвиенко отметила важность поиска новых каналов и путей налаживания торгово-экономических связей. По ее словам, РЭЦ стал ключевым по поддержке российских экспортеров."Уже наработано много форматов и проектов. Женщинам надо содействовать в начале пути, а затем они сами активно продвигают российскую продукцию", - уточнила спикер Совфеда.Бьюти-бокс "Сделано в России" - это многоформатный проект РЭЦ, который основан на поддержке женского предпринимательства и экспорта. В бьюти-боксе собраны десять продуктов уходовой и декоративной косметики от десяти российских компаний-производителей, каждую из которых представляет женщина-руководитель или женщина-амбассадор. Среди российских брендов, вошедших в проект: LIBREDERM, Cha U Kao, PERFECT4U, Biotime, Novosvit, KRYGINA COSMETICS, SPLAT, Эфко и HydroBionique by Doctor Ocean, а также Краснополянская косметика.Продукция компаний из бокса представлена как на онлайн-полках национальных магазинов РЭЦ на китайских маркетплейсах под брендом "Сделано в России", так и на зарубежных витринах стран ЕАЭС и СНГ российских маркетплейсов. Высокое качество и инновационные формулы продуктов подтверждены наличием у каждой компании сертификата "Сделано в России".В рамках поддержки проекта РЭЦ реализует масштабную промо-кампанию под слоганом "Красота создается в России - Beauty is Made in Russia" в зарубежных соцсетях, включая съемку видеороликов с амбассадорами бренда "Сделано в России" и женщинами-представительницами косметических компаний, чьи продукты вошли в бокс. Так, в начале сентября в Китае прошла презентация проекта с участием китайских блогеров и российской олимпийской чемпионки по фигурному катанию, Анны Щербаковой, в которой приняли онлайн-участие порядка двух миллионов китайских пользователей.Открытие постоянно действующей коллективной точки продаж российских косметических товаров на юге Китая в офлайн и онлайн-форматах, которое состоялось сегодня - это новый этап в развитии сети глобальной дистрибуции российской продукции и повышении узнаваемости бренда "Сделано в России". Кроме того, для продвижения проекта на пространстве СНГ на маркетплейсе Ozon открыт специальный раздел, в котором каждый покупатель платформы сможет собрать свой бьюти-бокс "Сделано в России"."Бьюти-бокс "Сделано в России" - это не просто набор бьюти-продуктов, а комплексная маркетинговая стратегия, направленная на развитие бренда российской косметики на международном уровне. Российская косметика - это не только высокое качество, но и отражение уникальных традиций и передовых технологий, заложенных в каждой формуле. Важно отметить, что все компании, чья продукция вошла в первый бьюти-бокс, являются держателями сертификата "Сделано в России". Мы уверены, что проект позволит российским производителям косметики найти своего потребителя за рубежом: кому-то сделать первые шаги в экспорте, а кому-то сделать качественный рывок в продажах. А мы как институт развития поможем с системным продвижением через лидеров мнений, социальные сети и партнерскую инфраструктуру. Мы уверены, красота создается в России!", - сказала в свою очередь Никишина.В основу дизайн-концепции проекта легли орнаменты производителя изделий народно-художественных промыслов Фабрики Федоскино, чьи шейные платки, или так называемые "твилли", повязаны на ручке каждого бокса.Оформить комплексную услугу по размещению и продвижению товаров в коллективных магазинах российской продукции на зарубежных маркетплейсах можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20240918/vitrina-1973411274.html

https://ria.ru/20240918/prodvizhenie-1973408400.html

https://ria.ru/20240917/eksport-1973150311.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, валентина матвиенко, анна щербакова, совет федерации рф, российский экспортный центр (рэц)