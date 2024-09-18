https://ria.ru/20240918/patrushev-1973481845.html

Патрушев рассказал о товарообороте продовольствия России и Индонезии

Патрушев рассказал о товарообороте продовольствия России и Индонезии - РИА Новости, 18.09.2024

Патрушев рассказал о товарообороте продовольствия России и Индонезии

Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Россией и Индонезией с начала года уже достиг 1,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении аппарата... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:02

2024-09-18T18:02

2024-09-18T18:02

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Россией и Индонезией с начала года уже достиг 1,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Патрушева. Там уточнили, что зампредседателя правительства на полях VII Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге провел переговоры с министром морских дел и рыболовства Индонезии Шакти Тренггоно. "Индонезия – один из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе… Достойные показатели демонстрирует товарооборот сельхозпродукции и продовольствия. В 2023 году его объем превысил 1,5 миллиарда долларов. В текущем году он уже достиг 1,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении со ссылкой на Патрушева. По словам вице-премьера, перспективными направлениями увеличения российского экспорта в том числе является рыбная и животноводческая продукция, поэтому важно обеспечивать конструктивное взаимодействие надзорных органов двух государств. Также вице-премьер предложил активизировать сотрудничество с Индонезией в области электронной ветеринарной сертификации. "Для этого необходимо интегрировать информационные системы. Это существенно ускорит прохождение грузов через границу и снизит риск подделки документов", - поясняется в сообщении. Говоря о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, Патрушев отметил высокие темпы развития рыбохозяйственной отрасли Индонезии, которая обладает крупнейшим рыболовным флотом в мире. "Россия, в свою очередь, также является активным участником мирового рыболовного сообщества. Поэтому очень важно выстраивать конструктивный диалог в этой сфере. Российская Федерация и Индонезия последовательно и твердо выступают за противодействие нелегальному промыслу на региональном и глобальном уровне", - процитировали в сообщении Патрушева. Отмечается, что в настоящее время ведется работа по согласованию меморандума о взаимопонимании по устойчивому рыболовству и сотрудничеству в области аквакультуры. Ожидается, что документ обеспечит правовую основу для развития двустороннего взаимодействия. Сообщается, что в Индонезии на этот сегмент приходится больше половины потребляемой рыбной продукции. В России аквакультура также активно развивается: за 10 лет объемы производства удвоились, заключили в аппарате вице-премьера.

https://ria.ru/20240911/agroproduktsiya-1972142297.html

https://ria.ru/20240913/plan-1972611821.html

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экономика, индонезия, россия, санкт-петербург, дмитрий патрушев, в мире