https://ria.ru/20240918/pashaev-1973458082.html

Экс-адвоката Пашаева арестовали по делу о мошенничестве

Экс-адвоката Пашаева арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 18.09.2024

Экс-адвоката Пашаева арестовали по делу о мошенничестве

Московский гарнизонный военный суд арестовал экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве в отношении семьи Блиновских, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:41

2024-09-18T16:41

2024-09-18T17:04

происшествия

россия

москва

эльман пашаев

елена блиновская

михаил ефремов

московский гарнизонный военный суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд арестовал экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве в отношении семьи Блиновских, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Пашаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — огласил решение судья Максим Иванов.Уточняется, что Пашаев арестован до 15 ноября.Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Причину, по которой процесс решили сделать непубличным, не раскрыли.Во вторник Следственный комитет сообщил о задержании экс-адвоката Эльмана Пашаева. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, экс-адвокат получил от мужчины не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Дело против ее супруга выделили в отдельное производство. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля он находился в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в розыск, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. На прошлой неделе стало известно о его задержании в зоне спецоперации.Пашаев известен широкой публике как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Во время судебного разбирательства он выдвинул версию, что артист не был за рулем машины в момент аварии. Эту версию подтвердили трое свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.В 2023 году Пашаев ушел служить в зону СВО, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973125050.html

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973193496.html

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