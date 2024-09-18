https://ria.ru/20240918/pashaev-1973390327.html

Суд рассмотрит вопрос об аресте Пашаева в закрытом режиме

Суд рассмотрит вопрос об аресте Пашаева в закрытом режиме - РИА Новости, 18.09.2024

Суд рассмотрит вопрос об аресте Пашаева в закрытом режиме

Московский гарнизонный военный суд в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте экс-адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в мошеннических... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:50

2024-09-18T13:50

2024-09-18T13:50

происшествия

россия

москва

эльман пашаев

елена блиновская

московский гарнизонный военный суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте экс-адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в мошеннических действиях в отношении семьи Блиновских, передает корреспондент РИА Новости из суда. Слушателей и прессу не пустили в зал заседаний, спустя несколько минут стало известно, что судья постановил провести процесс в закрытом режиме. Мотивы этого решения не разглашались. Во вторник СК РФ сообщил о задержании Пашаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

https://ria.ru/20240918/pashaev-1973351425.html

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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)