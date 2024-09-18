https://ria.ru/20240918/pashaev-1973390327.html
Суд рассмотрит вопрос об аресте Пашаева в закрытом режиме
Суд рассмотрит вопрос об аресте Пашаева в закрытом режиме - РИА Новости, 18.09.2024
Суд рассмотрит вопрос об аресте Пашаева в закрытом режиме
Московский гарнизонный военный суд в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте экс-адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в мошеннических... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:50
2024-09-18T13:50
2024-09-18T13:50
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
елена блиновская
московский гарнизонный военный суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте экс-адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в мошеннических действиях в отношении семьи Блиновских, передает корреспондент РИА Новости из суда. Слушателей и прессу не пустили в зал заседаний, спустя несколько минут стало известно, что судья постановил провести процесс в закрытом режиме. Мотивы этого решения не разглашались. Во вторник СК РФ сообщил о задержании Пашаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240918/pashaev-1973351425.html
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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Московский гарнизонный военный суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит вопрос об аресте Пашаева в закрытом режиме
Военный суд рассмотрит ходатайство об аресте Пашаева в закрытом режиме