СК попросил арестовать Пашаева по делу о мошенничестве
Следствие просит арестовать экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве. 18 сентября 2024
Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве. 18 сентября 2024
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Московский гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошеннических действиях в отношении семьи Блиновских, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Пашаеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
По делу Пашаева следователи опрашивают военных
17 сентября, 15:15
Заседание пройдет сегодня.
Во вторник СК РФ сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан.
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.
Эльман Пашаев - биография и карьера экс-адвоката
Вчера, 12:07