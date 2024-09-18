https://ria.ru/20240918/pashaev-1973374385.html

СК попросил арестовать Пашаева по делу о мошенничестве

СК попросил арестовать Пашаева по делу о мошенничестве - РИА Новости, 18.09.2024

СК попросил арестовать Пашаева по делу о мошенничестве

Следствие обратилось в Московский гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошеннических действиях в отношении... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:04

2024-09-18T13:04

2024-09-18T13:06

происшествия

россия

москва

эльман пашаев

елена блиновская

московский гарнизонный военный суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Московский гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошеннических действиях в отношении семьи Блиновских, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании Пашаеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Заседание пройдет сегодня. Во вторник СК РФ сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973193496.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)