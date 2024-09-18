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СК попросил арестовать Пашаева по делу о мошенничестве - РИА Новости, 18.09.2024
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13:04 18.09.2024 (обновлено: 13:06 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/pashaev-1973374385.html
СК попросил арестовать Пашаева по делу о мошенничестве
СК попросил арестовать Пашаева по делу о мошенничестве - РИА Новости, 18.09.2024
СК попросил арестовать Пашаева по делу о мошенничестве
Следствие обратилось в Московский гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошеннических действиях в отношении... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:04
2024-09-18T13:06
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
елена блиновская
московский гарнизонный военный суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Московский гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошеннических действиях в отношении семьи Блиновских, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании Пашаеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Заседание пройдет сегодня. Во вторник СК РФ сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973193496.html
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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Московский гарнизонный военный суд, Следственный комитет России (СК РФ)
СК попросил арестовать Пашаева по делу о мошенничестве

Следствие просит арестовать экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве. 18 сентября 2024
Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве. 18 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Московский гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошеннических действиях в отношении семьи Блиновских, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Пашаеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
По делу Пашаева следователи опрашивают военных
17 сентября, 15:15
Заседание пройдет сегодня.
Во вторник СК РФ сообщил, что против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан.
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.
Пашаев Эльман - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Эльман Пашаев - биография и карьера экс-адвоката
Вчера, 12:07
 
ПроисшествияРоссияМоскваЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяМосковский гарнизонный военный судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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