https://ria.ru/20240918/nato-1973345036.html

НАТО изучает идею создания центра воздушных операций в Арктике

НАТО изучает идею создания центра воздушных операций в Арктике - РИА Новости, 18.09.2024

НАТО изучает идею создания центра воздушных операций в Арктике

НАТО изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:13

2024-09-18T11:13

2024-09-18T11:45

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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. НАТО изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, выступая на панельной дискуссии с представителями ВВС Швеции и Норвегии на конференции "Ассоциации воздушно-космических сил", его слова приводит издание Defense One. "Мы собираемся использовать <...> близкие отношения между арктическими странами и знания, которые вы приносите, чтобы это произошло. Таким образом, <...> я думаю, что у нас довольно скоро будет третий объединенный центр управления воздушными операциями", — сказал генерал.У НАТО уже есть объединенные центры воздушных операций в Германии и Испании. В комментарии изданию Хекер заявил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи принципиально согласен с идеей. Он уточнил, что предложение еще нужно представить руководству альянса.Генерал добавил, что пока не известно, где именно будет находиться центр управления. Также, по его словам, ВВС США уже экспериментируют с беспилотниками MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом для повышения ситуационной осведомленности. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.

https://ria.ru/20240910/putin-1971862008.html

https://ria.ru/20240730/arktika-1962727881.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

арктика, сша, европа, николай патрушев, нато, в мире