НАТО изучает идею создания центра воздушных операций в Арктике
Генерал Хекер: НАТО хочет создать центр воздушных операций в Арктике
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. НАТО изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, выступая на панельной дискуссии с представителями ВВС Швеции и Норвегии на конференции "Ассоциации воздушно-космических сил", его слова приводит издание Defense One.
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"Мы собираемся использовать <...> близкие отношения между арктическими странами и знания, которые вы приносите, чтобы это произошло. Таким образом, <...> я думаю, что у нас довольно скоро будет третий объединенный центр управления воздушными операциями", — сказал генерал.
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У НАТО уже есть объединенные центры воздушных операций в Германии и Испании.
В комментарии изданию Хекер заявил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи принципиально согласен с идеей. Он уточнил, что предложение еще нужно представить руководству альянса.
Генерал добавил, что пока не известно, где именно будет находиться центр управления. Также, по его словам, ВВС США уже экспериментируют с беспилотниками MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом для повышения ситуационной осведомленности.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.