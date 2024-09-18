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НАТО изучает идею создания центра воздушных операций в Арктике - РИА Новости, 18.09.2024
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11:13 18.09.2024 (обновлено: 11:45 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/nato-1973345036.html
НАТО изучает идею создания центра воздушных операций в Арктике
НАТО изучает идею создания центра воздушных операций в Арктике - РИА Новости, 18.09.2024
НАТО изучает идею создания центра воздушных операций в Арктике
НАТО изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:13
2024-09-18T11:45
арктика
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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. НАТО изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, выступая на панельной дискуссии с представителями ВВС Швеции и Норвегии на конференции "Ассоциации воздушно-космических сил", его слова приводит издание Defense One. &quot;Мы собираемся использовать &lt;...&gt; близкие отношения между арктическими странами и знания, которые вы приносите, чтобы это произошло. Таким образом, &lt;...&gt; я думаю, что у нас довольно скоро будет третий объединенный центр управления воздушными операциями&quot;, — сказал генерал.У НАТО уже есть объединенные центры воздушных операций в Германии и Испании. В комментарии изданию Хекер заявил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи принципиально согласен с идеей. Он уточнил, что предложение еще нужно представить руководству альянса.Генерал добавил, что пока не известно, где именно будет находиться центр управления. Также, по его словам, ВВС США уже экспериментируют с беспилотниками MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом для повышения ситуационной осведомленности. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.
https://ria.ru/20240910/putin-1971862008.html
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арктика, сша, европа, николай патрушев, нато, в мире
Арктика, США, Европа, Николай Патрушев, НАТО, В мире
НАТО изучает идею создания центра воздушных операций в Арктике

Генерал Хекер: НАТО хочет создать центр воздушных операций в Арктике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. НАТО изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, выступая на панельной дискуссии с представителями ВВС Швеции и Норвегии на конференции "Ассоциации воздушно-космических сил", его слова приводит издание Defense One.
«

"Мы собираемся использовать <...> близкие отношения между арктическими странами и знания, которые вы приносите, чтобы это произошло. Таким образом, <...> я думаю, что у нас довольно скоро будет третий объединенный центр управления воздушными операциями", — сказал генерал.

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У НАТО уже есть объединенные центры воздушных операций в Германии и Испании.
В комментарии изданию Хекер заявил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи принципиально согласен с идеей. Он уточнил, что предложение еще нужно представить руководству альянса.
Генерал добавил, что пока не известно, где именно будет находиться центр управления. Также, по его словам, ВВС США уже экспериментируют с беспилотниками MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом для повышения ситуационной осведомленности.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.
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