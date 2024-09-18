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Microsoft выявила якобы "российское вмешательство" в кампанию Харрис - РИА Новости, 18.09.2024
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01:32 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/microsoft-1973301940.html
Microsoft выявила якобы "российское вмешательство" в кампанию Харрис
Microsoft выявила якобы "российское вмешательство" в кампанию Харрис - РИА Новости, 18.09.2024
Microsoft выявила якобы "российское вмешательство" в кампанию Харрис
Компания Microsoft утверждает, что выявила за последние два месяца якобы российские попытки распространить фейки о кандидате в президенты США от демократов... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T01:32
2024-09-18T01:32
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компания Microsoft утверждает, что выявила за последние два месяца якобы российские попытки распространить фейки о кандидате в президенты США от демократов Камале Харрис, подобные обвинения в прошлом Москва категорически отвергала. "В конце августа и сентябре мы наблюдали, как два российских субъекта, за которыми следит MTAC (центр по анализу угроз - ред.), - ранее уже идентифицированных как Storm-1516 и Storm-1679, - использовали видеоролики, призванные дискредитировать Харрис и разжечь споры вокруг ее кампании", - утверждается в новом докладе компании. Как утверждает Microsoft, на одном из видео было показано нападение якобы сторонников Харрис на участника митинга Дональда Трампа, на другом видео актером озвучиваются утверждения, что Харрис якобы причастна к автомобильному ДТП, в результате которого она якобы скрылась с места. Microsoft также заявила, что заблокировала более 20 почтовых адресов, якобы принадлежавших АНО "Диалог", против которой были введены санкции в начале сентября из-за обвинений в генерации фейковых видео с целью повлиять на выборы в США. Россия в ответ на обвинения заявила, что не вмешивалась и не вмешивается во внутриполитические процессы США, об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240904/rossija-1970452370.html
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сша, россия, москва, камала харрис, дональд трамп, дмитрий песков, microsoft corporation, в мире
США, Россия, Москва, Камала Харрис, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Microsoft Corporation, В мире
Microsoft выявила якобы "российское вмешательство" в кампанию Харрис

Microsoft заявила, что выявила якобы попытки влияния России на кампанию Харрис

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании Microsoft
Стенд компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Стенд компании Microsoft. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компания Microsoft утверждает, что выявила за последние два месяца якобы российские попытки распространить фейки о кандидате в президенты США от демократов Камале Харрис, подобные обвинения в прошлом Москва категорически отвергала.
"В конце августа и сентябре мы наблюдали, как два российских субъекта, за которыми следит MTAC (центр по анализу угроз - ред.), - ранее уже идентифицированных как Storm-1516 и Storm-1679, - использовали видеоролики, призванные дискредитировать Харрис и разжечь споры вокруг ее кампании", - утверждается в новом докладе компании.
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Как утверждает Microsoft, на одном из видео было показано нападение якобы сторонников Харрис на участника митинга Дональда Трампа, на другом видео актером озвучиваются утверждения, что Харрис якобы причастна к автомобильному ДТП, в результате которого она якобы скрылась с места.
Microsoft также заявила, что заблокировала более 20 почтовых адресов, якобы принадлежавших АНО "Диалог", против которой были введены санкции в начале сентября из-за обвинений в генерации фейковых видео с целью повлиять на выборы в США.
Россия в ответ на обвинения заявила, что не вмешивалась и не вмешивается во внутриполитические процессы США, об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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