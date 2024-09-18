Маск объяснил перенос штаб-квартиры X из Калифорнии
Маск объяснил перенос штаб-квартиры X проблемами со свободой слова в Калифорнии
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на своей странице объяснил переезд штаб-квартиры принадлежащей ему компании X из штата Калифорния в Техас стремлением властей Калифорнии запретить свободу слова.
Штаб-квартира компании X покинула Сан-Франциско в пятницу, 13 сентября, она переехала в Техас из-за несогласия ее владельца Илона Маска с политикой местных властей. О намерении закрыть главный офис в Сан-Франциско и перевести штаб-квартиру в Остин, штат Техас, Маск заявил в июле. Причиной решения он назвал принятие губернатором Калифорнии закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах гендерного самоопределения детей, и заявил, что такая политика побудит многие семьи покинуть штат.
"Сложно быть платформой свободы слова в штате, который хочет запретить свободу слова", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Соцсеть Twitter, переименованная Маском после ее приобретения в 2022 году в X, была основана в Сан-Франциско в 2006 году. В 2012 компания переехала в массивное здание в стиле арт-деко в центральной части города, где арендовала в разное время площадь от 43 до 65 тысяч квадратных метров. В июле местные СМИ сообщали, что компания ищет субарендатора на часть своих помещений.
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