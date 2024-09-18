https://ria.ru/20240918/lenoblast-1973473280.html

Дорожную карту по развитию благотворительности представили в Ленобласти

Дорожную карту по развитию благотворительности представили в Ленобласти - РИА Новости, 18.09.2024

Дорожную карту по развитию благотворительности представили в Ленобласти

Дорожную карту по развитию благотворительной деятельности представили в Ленобласти, в нее вошли предложения по предоставлению налоговых льгот для меценатов и... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:30

2024-09-18T17:30

2024-09-18T17:30

ленинградская область

александр дрозденко

благотворительность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Дорожную карту по развитию благотворительной деятельности представили в Ленобласти, в нее вошли предложения по предоставлению налоговых льгот для меценатов и благотворителей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня мы делаем первый шаг на пути к системному развитию благотворительности в нашем регионе. Совет - не просто формальность, а реальная возможность объединить усилия власти, бизнеса и общественников. Благотворительность — это основа нашего общества, это проявление человеческой доброты и заботы о тех, кто нуждается в поддержке", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на первом заседании координационного совета по развитию благотворительной деятельности Ленинградской области. Совет рассмотрел проекты дорожной карты по развитию благотворительной деятельности в регионе и учреждения ежегодной премии общественного признания "Команда 47". Проект дорожной карты представила председатель комитет общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. "Дорожная карта предполагает создание координационного совета по развитию благотворительной деятельности, разработку мер налогового стимулирования, формирование нормативной правовой базы, создание реестра организаций региона, осуществляющих благотворительную деятельность, учреждение и проведение ежегодной премии общественного признания "Команда 47", разработку областного закона "О благотворительной деятельности в Ленинградской области", - говорится в сообщении пресс-службы. В качестве мер налогового стимулирования благотворительной деятельности законопроект предполагает снижение меценатам на 25% налога на имущество в областной бюджет, при условии пожертвований организациям, включенным в реестр благотворительных организаций Ленинградской области или на софинансирование грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Путронен рассказала, что ежегодная премия общественного признания "Команда 47" будет вручаться как благотворителям, так и благотворительным организациям, юридическим и физическим лицам. Номинации премии будут соответствовать основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

https://ria.ru/20240827/kvoty-1968859076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, благотворительность